L’’Adelaide’ di Bernard "Un gioco di squadra che fa divertire ma anche riflettere"

Dopo “Eduardo e Cristina“ e “Aureliano in Palmira“, questa sera al Rof la prima recita di “Adelaide di Borgogna“, che chiude la serie delle tre prime. Alla Vitrifrigo Arena (ore 20), va in scena la seconda nuova produzione diretta da Francesco Lanzillotta alla testa dei professori dell’Orchestra sinfonica della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso.

La regia è affidata ad Arnaud Bernard, anche lui alla prima regia pesarese, con le scene di Alessandro Camera, i costumi di Maria Carla Ricotti e le luci di Fiammetta Baldiserri. Nel cast figurano Varduhi Abrahamyan (Ottone), Olga Peretyatko (nel ruolo del titolo), Riccardo Fassi (Berengario), René Barbera (Adelberto), Paola Leoci (Eurice), Valery Makarov (Iroldo) e Antonio Mandrillo (Ernesto).

La prima sarà trasmessa in diretta su Radio 3. La produzione sarà riproposta il 16, 19 e 22 agosto.

Nelle interviste della vigilia traspare da tutti i protagonisti un grande gioco di squadra. Un allestimento che è stato una sorta di work in progress al quale tutti hanno contribuito.

"Man mano che le prove procedevano – racconta il regista Arnaud Bernard - le scenografie arrivavano sul palcoscenico; episodi di vita privata dovuti a tensioni personali sono avvenuti prima dietro le quinte e poi hanno influenzato il lavoro quotidiano sul palco. L’opera diventa il pretesto di queste tensioni e libera gli interpreti dai propri limiti personali".

"Durante le prove – racconta ancora Bernard - è emersa la permeabilità tra i sentimenti dei personaggi e quelli dei loro interpreti. La permeabilità tra le situazioni teatrali volute dal libretto e le situazioni personali. L’opera di Rossini, le sue vicende, la sua musica, stravolgono la vita dei suoi interpreti, creano tra loro nuove dinamiche. Viceversa, prima turbati, poi dilaniati dai dilemmi, gli artisti diventano tanto più credibili in scena quanto più il loro personale strazio si riflette naturalmente nella loro interpretazione scenica e musicale".

Il regista spiega ancora. "L’atmosfera durante le prove, che ci mostra gli interpreti che a volte vivono, a volte recitano, è una scelta quasi "brechtiana" di distanziamento, che rompe la "quarta parete" creando un contatto diretto con il pubblico: esso è coinvolto nel gioco e quindi non crede più che l’azione sia reale. Il pubblico ricorda che è a teatro, e noi ci rivolgiamo allo spettatore lasciandogli la libertà di farsi coinvolgere. È un teatro che, senza escludere il piacere dello spettatore, è strumento di analisi della società, delle persone e della loro complessità". Questa lettura non è fatta per scioccare o sembrare "moderna".

E ancora: "Penso che la modernità sia altrove, non certo in una trasposizione gratuita "alla moda" o nella ripetizione di un sistema che usiamo qualunque opera mettiamo in scena. È - conclude il regista - la scelta della trasparenza discreta e nostalgica dei sogni e dell’illusione".

Claudio Salvi