“Ladies, songs & Symphonies“ con i grandi film

“Ladies, Songs & Symphonies“ è il titolo del concerto con il quale il Conservatorio Rossini omaggerà le voci femminili della cinematografia in occasione della 61ª Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e della 31ª Festa della Musica (piazza del Popolo, domani ore 21,30, ingresso libero). Un incontro, quello tra musica e cinematografia, che si rinnova all’insegna degli innumerevoli intrecci tra le due arti. Il concerto, curato dai docenti della Scuola di jazz del Rossini, con la partecipazione del Dipartimento di archi e della Scuola di percussioni, vedrà l’Orchestra ritmico-sinfonica del Conservatorio Rossini impegnata nell’esecuzione di brani noti al grande pubblico arrangiati e diretti da Gian Marco Gualandi, Vincenzo Presta e Massimiliano Rocchetta, con i solisti Alessia Obino (voce), Azzurra Binda (voce), Vincenzo Presta (saxofono), Mauro Campobasso (chitarra elettrica). In programma pagine musicali che hanno segnato in modo indelebile scene di film quali Evergreen di Barbra Streisand e Paul Williams (A star is born), Invitation di Kaper e Webster, Love, come back to me di Romberg e Hammerstein, My baby just cares for me di Donadson e Kahn, Nothing to lose di Henry Mancini, o che hanno accompagnato anche più pellicole.

ma. ri. to.