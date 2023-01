Ladri all’ora dello spritz: rubati soldi e gioielli

Topi d’appartamento scatenati, l’altra sera (giovedì), a Calcinelli. I delinquenti sono riusciti a penetrare e a mettere a segno i propri colpi, con discreti bottini costituiti da denaro contante e gioielli, in tre diversi appartamenti: due vicini uno all’altro, nella zona residenziale in prossimità del campo da calcio; un terzo a ridosso del centro, in via Sant’Egidio. Tutti i blitz sono avvenuti nella fascia oraria dalle 17,30 alle 20. Un lasso temporale che in inverno consente ai malintenzionati di muoversi col favore del buio e di trovare spesso le abitazioni senza i proprietari all’interno, perché non ancora rientrati dal lavoro o dalle ultime commissioni quotidiane.

La tecnica affinata dagli autori dei furti è spesso simile. Per sincerarsi che in casa non ci sia nessuno suonano il campanello; più volte. Se qualcuno risponde si inventano una scusa, magari quella di cercare un’altra persona e di aver sbagliato portone. Se, invece, dopo i ripetuti squilli, permane il silenzio, entrano in azione: quasi sempre forzando una finestra, magari già adocchiata in precedenza. Una volta entrati gli obiettivi sono sempre gli stessi: denaro, catenine, anelli e altri oggetti d’oro, mentre vengono sistematicamente trascurati computer, televisori e ulteriori apparecchiature comunque di valore.

Cosa che si è regolarmente verificata anche l’altra sera nei tre appartamenti di Calcinelli, dove i proprietari, al rientro, hanno trovato gran parte delle stanze messe a soqquadro, con armadi, credenze e cassettiere aperte e il contenuto rovesciato sui pavimenti. Nell’abitazione di via Sant’Egidio i ladri sono riusciti ad impossessarsi di qualche centinaio di euro in contanti e di alcuni monili d’oro il cui valore potrebbe aggirarsi sui mille euro. In uno dei due appartamenti vicini al campo sportivo sono stati sottratti una fede nuziale e una catenina; mentre non si ha notizia di quanto è stato trafugato nella terza abitazione. In tutte e tre le case, vanno aggiunti, naturalmente, i danni agli infissi forzati.

Su tutti gli episodi indagano i carabinieri di Colli al Metauro, intervenuti sui luoghi dei furti nella stessa serata di giovedì. E’ molto probabile, vista la dinamica dei colpi, che ad agire sia stata la stessa banda o, comunque, dei gruppi collegati tra loro, probabilmente ‘di passaggio’: provenienti da fuori, che prendono di mira una zona e poi l’abbandonano subito.

Sandro Franceschetti