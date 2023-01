Ladri di giubbotti, niente convalida

Ladri di piumini griffati al centro commerciale Oasi di Fano, arrestati sabato, ma ieri sono stati scarcerati. Effetti della riforma sulla giustizia. Per il furto serve la querela della vittima o la macchina della giustizia non si mette in moto. E il negozio derubato non risulta aver fatto denuncia. Così la procura non ha convalidato l’arresto eseguito dagli uomini del Commissariato di Fano. E subito dopo i due presunti ladri, due 30enni di Ancona, (difesi dall’avvocato Caterina Ficiarà del foro di Fermo) sono stati rimessi in libertà. Il negozio ha ora tre mesi per sporgere querela e, se lo farà, contro i due scatterà una denuncia a piede libero. Il furto è avvenuto sabato alle 13. Secondo le prime indagini, i due staccavano le etichette antitaccheggio dagli abiti. Piumini griffati, quelli asportati, del valore totale di circa mille euro. In qualche modo sono poi riusciti a portarli fuori dal negozio. Si erano divisi i compiti: uno arraffava, l’altro aspettava in auto. Movimenti sospetti erano già stati segnalati nei giorni scorsi. Per questo la polizia era pronta a intervenire. E sabato li ha colti sul fatto, stringendo le manette ai loro polsi. Ma in mancanza di querela, gliele hanno dovute anche riaprire.

e. ros.