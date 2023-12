Ladri fanno festa alla Baia . Le telecamere li riprendono. Colpiti negozio e pasticceria

"Baia Flaminia presa di mira dai ladri: sono stati due i furti andati a segno nelle ultime 48 ore. Con tutte le forze dell’ordine concentrate per il controllo del centro storico, la nostra zona è scoperta. Vorremmo incontrare il Prefetto perché anche Baia Flaminia abbia la giusta attenzione in termini di sicurezza".

Goffredo Ferri, presidente dell’associazione commercianti Baia Flaminia, dopo aver raccolto lo sfogo dei colleghi, vittime di furto, tra sabato e ieri notte, tra via Bruxelles e via Belgrado, esprime il disagio e la necessità di una controffensiva. "Sabato i ladri hanno rubato quanto c’era nel fondo cassa della pasticceria Zest. Ieri notte hanno colpito

il negozio di abbigliamento Jefrey. Molto simile il modo di operare: i ladri sono entrati scassinando una finestra sul retro in pasticceria o bucando il vetro per aprire l’infisso da Jefrey. Quando si sono intrufolati nella pasticceria hanno continuato imperterriti, nonostante la sirena dell’allarme. In pochissimi minuti hanno preso i soldi e se ne sono andati da dove erano entrati".

I delinquenti non hanno guardato altro: hanno sottratto gli spiccioli ignorando il resto. "Nell’arco di venti giorni ignoti hanno provato a scassinare la porta di un altro locale: sono andati anche da Catone, titolare di Cato Bruschetteria, in piazzale Europa – continua Ferri –: quella che tira non è affatto una bella aria". Le telecamere presenti in pasticceria hanno registrato il raid. "Capiamo che il centro storico concentri l’attenzione, ma non si possono lasciare scoperte zone animate come la Baia. Credo che l’amministrazione trascuri questa zona: sabato sera ci sono state macchine parcheggiate alla selvaggia, in barba alle strisce pedonali e alla segnaletica. Chi ha chiesto l’intervento della polizia municipale s’è sentito rispondere che erano tutte impegnate a Candelara, per la manifestazione delle candele. Come associazione chiederemo un incontro con il Prefetto, così presente in città, per sottolineare l’esigenza di avere, nelle ore notturne, i controlli di polizia e carabinieri".

Solidea Vitali Rosati