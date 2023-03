Ladri in azione anche nel week end Visitati appartamenti e un negozio

Continua anche in Valcesano l’ondata di furti in appartamento che sta generando preoccupazione e timori crescenti tra i cittadini e che giovedì scorso ha indotto il prefetto Emanuela Greco a convocare una riunione d’urgenza con i vertici delle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio di domenica una banda di delinquenti ha colpito in località Solfanuccio di San Costanzo, in una casa bifamiliare vicina al campo da calcetto. Il cliché dei blitz criminali è sempre lo stesso: l’orario scelto è quello del tardo pomeriggio, quando la gente è spesso fuori di casa per lavoro o commissioni e, la domenica, per un momento di svago.

I malviventi, dopo essersi accertati che tra le mura domestiche non ci fosse nessuno, forzano una finestra e poi rovistano in ogni stanza spalancando armadi e cassetti, a caccia di denaro contante o oggetti d’oro. Ed è quello che è successo anche domenica a Solfanuccio. La banda ha forzato due finestre ed è riuscita a penetrare senza difficoltà in altrettanti appartamenti: quello di sopra, abitato da una coppia di pensionati e quello al piano terra dove vive un single di circa 60 anni. Nella casa dei coniugi sono stati sottratti un anello e una collana d’oro; in quella dell’uomo sembra che mancasse soltanto un orologio. Una stima più precisa, comunque, era in corso ieri. Sul posto, subito dopo l’allarme dei proprietari, intorno alle 18, i carabinieri di San Costanzo comandati dal luogotenente carica speciale Roberto Stefani, che ora condivideranno le indagini con gli altri colleghi della Compagnia di Fano agli ordini del capitano Papale. I quali, oltre ad essere impegnati sul campo, stanno divulgando al massimo, anche con specifici incontri, i comportamenti da tenere per cercare di contrastare i furti, che non avvengono solo negli appartamenti, ma anche nei negozi.

Com’è capitato venerdì scorso in una rivendita di arredamento di Marotta, lungo la Ss 16. "Erano circa le 16,15 – racconta la titolare - quando sono entrate tre donne, benvestite e con l’accento dell’Europa dell’est. Due sui 35 anni, una bionda alta e un’altra sempre bionda, ma più bassa e con una pancia che lasciava presumere uno stato interessante, e una terza poco più che vent’enne, coi capelli mori, sul metro e 60. Mentre la bionda alta mi chiedeva spiegazioni su una cucina, la più giovane è riuscita a entrare nel mio ufficio sul retro e a sottrarmi il portafogli (contenente qualche decina di euro, bancomat e documenti) che era dentro una borsa, a sua volta custodita in un armadietto". Avvertiti i carabinieri di Marotta e bloccato il bancomat.

Sandro Franceschetti