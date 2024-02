Ladri in casa con l’ascia. La proprietaria sviene

Vede la casa distrutta dai ladri a colpi d’ascia e sviene per tre ore, riaprendo gli occhi in un lettino d’ospedale a Urbino. E’ quello che è accaduto l’altro ieri pomeriggio a Valdara di Apecchio, piccolo borgo di 50 persone, dove la proprietaria di casa, la signora Rosella, di 75 anni, ha avuto il mancamento alla vista della propria abitazione messa all’aria dal passaggio di ladri che armati di ascia hanno spaccato muri, la cassaforte, aperto tutto quello che sembrava chiuso a chiave. Sono stati rubati pochi oggetti d’oro, ricordi di famiglia, persino dei documenti senza significato per gli estranei. I ladri hanno rubato anche delle lenzuola, lasciando l’ascia sul letto.

ll figlio della proprietaria che si è sentita male, Marco Luchetti racconta: "Mia mamma è rientrata a casa intorno alle 17. Si è accorta subito che c’era qualcosa di strano. Ha visto una luce accesa ma la porta non era forzata. Segno che i ladri avevano trovato la chiave che mia mamma lasciava sempre in un punto. Una volta entrata si è accorta che c’erano passati i ladri perché la camera era squassata ma anche le altre stanze. E poi ha visto l’ascia sul letto e la cassaforte aperta col muro pieno di squarci dovuti ai colpi di ascia. C’erano delle telecamere ma sono state rotte. Mi ha telefonato subito e poi è andata dal vicino per chiamare i carabinieri. Ma in quel momento, è crollata a terra. Sono arrivato e pensavamo che fosse un infarto. Abbiamo chiamato l’ambulanza che è arrivata in fretta ed ha portato mia mamma in ospedale a Urbino. Qui i medici hanno controllato i suoi valori a partire da quelli del cuore ma erano regolari. Quindi da quel punto di vista l’allarme è rientrato. Mia mamma si è risvegliata dallo svenimento tre ore dopo. Per lei, la vista della sua casa vandalizzata, è stato un colpo. Sono venuti i carabinieri, hanno preso l’ascia ma dopo me l’hanno riportata perché sul legno non sarebbe possibile cogliere le impronte digitali. Quindi ce l’ho in casa. Non avevamo lasciato denaro in cassaforte perché sapevo che faceva questa fine. Dispiace – continua Marco – che abbiano rubato una catenina e la fede di mio padre deceduto. Ma è andata così. Crediamo che questa gente abbia seguito mia mamma scoprendo i suoi orari e i suoi spostamenti. Qualcuno mi ha detto di aver visto una Golf grigia ferma in paese, dove ci conosciamo tutti, per diverso tempo. Non hanno pensato che potessero essere dei ladri. Invece lo erano anche se credo che fossero alle prime armi. Hanno spaccato a vanvera, rubato anche le lenzuola nuove che aveva comprato mia mamma, aperto il frigo, girovagato nella casa. Se ci fosse una telecamera all’ingresso del paese, forse avremmo più possibilità ora di individuarli. Ma i carabinieri si stanno impegnando nelle indagini. Sono fiducioso".

ro.da.