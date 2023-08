Ladri “massaie“ entrano in casa e rubano anche la stirella a vapore

Viene da dire che i ladri, in questo caso, erano attenti alla piega. Furto “particolare“ quello messo a segno sabato in una casa di Mondavio: oltre che alcune banconote e un gioiello, che sono ormai l’obiettivo del 99,9 per cento dei colpi, i topi d’appartamento si sono portati via anche un ferro da stiro con caldaia. Una stranezza che ha colto di sorpresa anche le vittime, accortesi che mancava pure la “vaporella“ solo il giorno successivo.

"Proprio così – racconta Davide –, che vive insieme alla moglie al pian terreno di una villetta bifamiliare in contrada Sant’Isidoro, a meno di 300 metri dal centro della cittadina e dalla sua famosa Rocca –. Nel resoconto ai carabinieri, arrivati la stessa sera, di ciò che ci avevano rubato, abbiamo citato 35 euro in contanti che avevamo lasciato sulla mensola del camino e una catenina d’oro bianco con brillantino che era custodita in camera. Solo la mattina dopo, mia moglie, che mi stava andando a stirare una maglietta, ad un certo punto mi ha chiamato dicendomi: “non abbiamo più il ferro!“". "E, allora – aggiunge l’uomo - abbiamo realizzato che la banda si era presa anche quello".

Il raid è avvenuto sabato pomeriggio tra le 16,45 e le 20,30, il lasso di tempo in cui entrambi i coniugi erano fuori per lavoro. "Al nostro rientro – prosegue Davide –, abbiamo trovato una porta finestra forzata e all’interno un vero caos, con armadi e cassetti svuotati e oggetti e abiti scaraventati a terra e sul letto".

Sull’episodio indagano i carabinieri del posto, guidati dal luogotenente Castigliego.

s. fr.