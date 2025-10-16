Anche i ladri vanno in palestra: 8 furti in due mesi. “Ora mi sono blindato”

Pesaro, 16 ottobre 2025 – Perseguitato dai ladri. Perché Giorgio Tamburini, 82 anni, da 65 anni titolare della palestra “Big Gym” all’inizio dell’Urbinate, sotto Santa Colomba, nel giro di un paio di mesi ha subìto otto furti. Un record. Il bottino? La risposta la dà lo stesso Tamburini: “In tutto mi avranno rubato 3-400 euro, tanto che colgo l’occasione attraverso il ’Carlino’ per dire ai ladri che se passano prima della chiusura venti euro glieli do direttamente io così evito tutte le mattina di arrivare al lavoro con l’angoscia di capire cosa è stato rotto e cosa hanno combinato dentro”.

Il danno non è grosso...

“Evidentemente sono giovani, il primo è arrivato incappucciato con una bici bianca. Poi ad un certo punto sperando di non essere visto dalle telecamere s’è tolto il cappuccio e si è visto che era un giovane pelato. Finito quello ne è arrivato un altro sempre in bici che è quello che ha fatto l’ultimo colpo ieri sera. È passato da dietro è salito sopra la porta di sicurezza, ha spaccato il vetro ed ho portato via tutti gli spiccioli”.

Spiccioli?

“Certamente. Sono quelli che tengo per i clienti che mi chiedono di prendere una bibita con la macchinetta oppure un caffè. Che faccio, giro tutte le sere con le manciate di monetine nelle tasche?”

Il titolare Giorgio Tamburini, 82 anni, con Michele, collaboratore. A destra la palestra

Quindi il problema vero sono... i danni?

“Per qualche migliaio di euro perché fra l’altro ho dovuto installare le telecamere e il sistema d’allarme, oltre a riparare, vetri e porte”.

Ma se continuano i furti qualcosa non va. Non crede?

“L’ultimo furto è di ieri sera ed abbiamo calcolato che il ladro è stato dentro quattro minuti. Evidentemente sanno che per arrivare fino qui quelli della vigilanza di minuti ce ne mettono 7-8 per cui fanno in tempo a scappare”.

Lei cosa pensa di questo stillicidio?

“Che siamo di fronte a giovani che hanno bisogno di pochi euro, 20-30, magari per comprarsi una dose. Non arrivano di notte perché quasi tutti i furti che ho subìto sono avvenuti tra le 21 e 30 e le 22 e 30”.

Ha pensato alle contromisure?

“Sì, perché dopo l’ultimo furto ho fatto mettere delle griglie di ferro in tutte quelle zone della palestra dove ci sono vetri che danno sull’esterno”.

Denunce?

“La prima l’ho fatto ieri perché è arrivata la polizia. Non le ho fatte prima perché tanto non serve a nulla. Li prendono e poi dopo qualche ora sono di nuovo liberi. Poi se ne prendi uno dentro la palestra e gli dai qualche schiaffone, magari rischi di ritrovarti tu nelle noie...”.

I clienti della palestra come la stanno prendendo?

“A parte che non è il massimo arrivare a vedere porte e vetri rotti. Ma ormai la prendono a ridere anche loro e mi fanno, dopo i furti le... condoglianze”.

m.g.