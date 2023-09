Ladri sì, ma non senza cuore. Restituiscono l’orologio e la collana

Dopo il furto e gli appelli, ecco la sorpresa: Federica Menniello ha ricevuto gli oggetti preziosi rubati qualche giorno fa, una collanina d’oro e un orologio di un valore complessivo di circa 600 euro. La giovane mamma di 26 anni a cui erano stati sottratti anche dei soldi, si era giocata la carta del "Carlino" e dei social per fare un appello ai ladri perché restituissero almeno gli oggetti di valore affettivo. Ladri che hanno deciso di restituire, tranne i soldi, la refurtiva sottratta dalla cassaforte della sua vecchia abitazione.

I fatti. Federica e il suo compagno, entrambi di origini pugliesi, hanno vissuto in un appartamento in affitto a Borgo Santa Maria fino ai primi di settembre insieme ai bimbi di 2 e 10 anni. Dopo la consegna delle chiavi alla proprietaria, avvenuta giovedì 7 settembre, Federica non si è ricordata di svuotare la cassaforte. "Tra lo stress del trasloco e una visita importante a Roma, avevo dimenticato di fare la cosa più importante. Me ne sono accorta due giorni dopo – ha raccontato – e ho subito avvertito la padrona di casa. Quando mi ha accompagnata mi ha detto di aver trovato la porta aperta, non scassinata, convinta che fosse stata una mia mancanza, ma io ero sicura di averla chiusa. Arrivata nella stanza della cassaforte, la trovo aperta e svuotata. La chiave era al solito posto, la mettevo su una mensola che non è nascosta, ma nemmeno in bella vista. Dentro c’erano due salvadanai con i risparmi dei bambini per un totale di circa 1000 euro, bigliettini di feste e compleanni, una collanina d’oro e soprattutto un orologio". Quest’ultimo oggetto era il più importante, un regalo per il suo primogenito ricevuto dai nonni che portava inciso il suo nome, e non vedeva l’ora di poterlo indossare. Contro ogni previsione, dopo la denuncia e l’appello disperato di Federica, mercoledì è arrivata la sorpresa. "Ringrazio tutti di vero cuore per avermi sostenuta e incoraggiata, i Carabinieri di Borgo Santa Maria e Il Resto del Carlino per aver condiviso le mie parole. Sono stata contattata dalla mia ex proprietaria, mi ha riferito di aver trovato qualcosa di luccicante nella cassetta della posta della mia vecchia casa, e i due preziosi erano lì". Una gioia indescrivibile e inaspettata arrivata proprio a pochi giorni dal compleanno di suo figlio. "Un vero peccato per i soldi – ha detto Federica – ma un miracolo il resto".

Lucia Arduini