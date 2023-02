"Ladri, Villa Fastiggi ha paura: dateci telecamere e vigile"

Il parroco di Villa Fastiggi che giorni fa lancia l’allarme durante la messa, "State attenti, ci sono ladri che girano". I derubati che raccontano le ore di paura: "Ho visto i ladri salire in casa mia". Nel quartiere è l’ora delle proteste, contro un sentimento di insicurezza che da qualche giorno si è insinuato tra i residenti. Tra chi protesta, c’è Luca Pandolfi, consigliere del quartiere 4, Villa Fastiggi-Villa Ceccolini, che ha scritto al "Carlino".

"L’ultima ondata di furti perpetrata ai danni degli abitanti di Villa Fastiggi – scrive Pandolfi – ha lasciato nella paura e nella totale insicurezza tantissimi residenti e parlo anche per esperienza personale visto che io stesso sono stato vittima di un furto nell’agosto 2020. I ladri, dopo aver già visitato alcune case, hanno continuato a muoversi tranquillamente e a dirigersi verso altri obiettivi, secondo le testimonianze di alcuni residenti, nonostante la presenza in loco delle forze dell’ordine. Questa situazione sta continuando da anni nel completo, o quasi, silenzio del Circolo del Pd di quartiere, tanto attivo per altre iniziative quanto silente per questo, e delle competenti autorità comunali quasi fosse questa considerata la normalità. Questa situazione deve cessare prima possibile, non essere più in grado di entrare liberamente in casa dopo una giornata di lavoro e stare con la paura di trovarsi dei ladri è veramente devastante. Come Consigliere di Quartiere esterno tutta la mia indignazione in merito a questa situazione perchè si possa vivere in serenità. Due settimane fa le prime avvisaglie in merito a questa problematica con il parroco don Enrico che avvisava, a mezzo social, in merito alla presenza di alcuni individui sospetti che si aggiravano nel Quartiere".

"I furti perpetrati – prosegue Pandolfi – non riguardano in particolare un ceto sociale ma tutti indistintamente, il mio sospetto è che queste persone hanno basisti in quartiere e conoscono bene i nostri movimenti tanto da non fallire quasi mai e agire troppo spesso a colpo sicuro. Può succedere di trovarsi in casa questi delinquenti in ogni momento mentre sei affaccendato a casa e loro si inerpicano sulle grondaie per raggiungere i piani superiori oppure mentre sei al lavoro. Nella penultima ondata di furti, una mia conoscente, si è trovata faccia a faccia con i ladri solo perchè rientrata prima dalla palestra, probabilmente ne conoscevano gli orari. Purtroppo sappiamo della poca sensibilità che ha la nostra amministrazione riguardo al problema nonostante l’impegno continuo e l’abnegazione delle forze dell’ordine sempre più in numero esiguo rispetto ai tanti problemi da affrontare. Una amministrazione questa che sogna ancora Pesaro come un’isola felice. Occorrono deterrenti immediati come telecamere e il più volte richiesto un vigile di quartiere che non si limiti a restare in ufficio per svolgere pratiche burocratiche ma che giri il quartiere nelle ore in cui questi furti con più frequenza vengono perpetrati".