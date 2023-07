Villa devastata dai ladri a Pesaro: rubano tutto per 100mila euro

Pesaro, 6 luglio 2023 – “Mi hanno rubato tutto: soldi in contanti, gioielli, oro dei figli, la mia collezione di 30 orologi di valore con i certificati d’origine. Per un valore di 100/150mila euro di refurtiva. Hanno trovato e tagliato due casseforti. Per farlo, hanno spaccato forse per sbaglio anche le tubazioni dei termosifoni, allagandomi la casa che è diventata inagibile. Un disastro. Non so come faccia a parlarle al telefono. Per fortuna, non abbiamo incontrato i malviventi, almeno ci siamo evitati questo".

Roberto Spinaci, titolare dei negozi di frutta e verdura Capro Bianco di Villa Fastiggi e di viale Buozzi racconta del maxi furto subìto ieri nella sua villa sul Boncio tra le 8 di mattina e le 14: "In casa non c’era nessuno. I ladri hanno forzato una porta finestra sul retro.

C’era l’allarme ma l’hanno disattivato e i nostri due cani non hanno messo paura a nessuno. Una volta dentro, benché la villa sia molto grande, forse sui 400 metri quadrati, sono andati a colpo sicuro verso le due cassaforti che erano nascoste e distanti tra loro. Una di queste era stata montata recentemente ed era di tipo coibentata. Per tagliarla, si consuma il disco del frullino e a terra c’è uno strato enorme di polvere nera. I malviventi hanno consumato tre dischi per tagliare l’acciaio. Purtroppo la casa non aveva le telecamere perché la ditta aveva tanto lavoro e sarebbe venuta a settembre".

Continua Roberto: "Abbiamo fatto la scoperta al rientro a casa alle 14. Ci sembrava di svenire. La casa era allagata perché dal tubo del termosifone è uscita tanta acqua, la polvere nera ovunque, le casseforti spaccate, tutti i nostri soldi spariti, insieme ai gioielli e poi la collezione di orologi, almeno 30 esemplari, portati via. E’ stato un colpo. Adesso dobbiamo dormire anche fuori casa perché non si può entrare. E’ venuta la polizia, dice che i ladri hanno usato guanti e che non ci sono tracce. Dovranno venire idraulico, falegname e muratore per riparare i danni. Ci vorranno 10mila euro. Io e mia moglie cerchiamo di pensare che il lavoro ci permetterà di ricomprare ciò che ci è stato tolto".

ro.da.