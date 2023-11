L’Adriatik Sunset di Alessandro Baldini sarà dalla Torre Cotogna

Domani pomeriggio da un campo antistante la Torre Cotogna di Ca’ Mazzasette, frazione di Urbino, verrà trasmessa via social la sesta tappa dell’“Adriatik Sunset“: lo spettacolo musicale ideato e realizzato dal noto dj e producer mondolfese Alessandro Baldini.

L’idea è quella di dare visibilità ad un manufatto medievale eccelente del territorio. L’appuntamento, sulle pagine Fb e YouTube del dj, raggiungibili digitando “alessandrobaldini“, è, per le 18, con una durata di circa un’ora e un quarto. Un tempo, durante il quale il dj, 40enne, protagonista da oltre 22 anni della notte e delle note e che vanta collaborazioni di prestigio con varie agenzie audio e video, presenterà una performance musicale, arricchita da vedute mozzafiato e danze delle performer Nikita e Marika.

"E nel backstage, come sempre – sottolinea Baldini – ci sarà il mio staff, composta da cameramen, fotografi e fonici". Sulla scelta del luogo per la sua nuova perfomance, il dj evidenzia: "L’ispirazione mi ha colto qualche mese fa, mentre percorrevo la strada statale in direzione Urbino. Alzando lo sguardo, notai a destra una maestosa torre sulla cima di una ripida collina. Fu un autentico colpo di fulmine. Dopo un dettagliato sopralluogo, ebbi la certezza che quella torre rappresentasse la scenografia perfetta per il mio sesto e nuovo spettacolo della rassegna “Adriatik Sunset“. Che come i cinque precedenti si prefigge di promuovere l’immagine delle Marche e di alcune delle sue peculiarità".

s. fr.