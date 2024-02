Ladro impenitente beccato ancora. Agenti aggrediti, scattano le manette

Dopo essere stato arrestato in flagranza, per un furto sventato al negozio di abbigliamento vintage Leap Back di poche settimane fa, in pieno centro storico, era tornato libero con l’obbligo di firma il 26enne del Gambia ormai noto a tutti in città per le sue numerose intemperanze. Sempre ubriaco e molesto, si vedeva spesso in giro per la città ad abbassarsi le braghe in pubblico. Ma ieri mattina il gup del Tribunale di Pesaro, convalidando il suo ennesimo arresto in flagranza di reato, operato nella notte da una volante della Polizia, ha disposto per lui la misura cautelare in carcere, in attesa del processo che è stato fissato per la fine del mese.

L’uomo, di fatto senza fissa dimora ma domiciliato a Mondolfo, dovrà rispondere ad una lunga lista di capi d’accusa: furto aggravato, lesioni, violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Ora il gambiano si trova rinchiuso a Villa Fastiggi e almeno per un po’ non contribuirà più a seminare il germe dell’insicurezza tra i fanesi. Sì, perché era diventato un bel problema tra i commercianti. Tant’è che a metà gennaio erano intervenute anche le associazioni di categoria, chiedendo maggiori controlli in centro storico. Perché con una certa frequenza, di notte, questo giovane senza fissa dimora, usciva da suo nascondiglio clandestino ottenebrato dai fumi dell’alcol, e arraffava in giro la prima cosa che trovava, ma abile ad essere usata come un’arma. Che fosse una spranga, un palo della segnaletica stradale, la tegola di un tetto, una chiave inglese… tutto gli era utile per spaccare le vetrine di bar e negozi e arraffare così i pochi spiccioli di fondo cassa.

Faceva soprattutto danni anche se a volte portava via anche un po’ di merce, alcolici o come nel caso precedente, vestiti che si era messo tutti addosso, l’uno sull’altro. L’altra notte, invece, è partito da Pesaro il suo folle tour notturno tra i chioschetti delle spiagge. Ne ha colpiti sicuramente due: Bagni Lula e BagniAcciuga. Ed è qui, a Fosso Sejore, che gli agenti del commissariato di Fano diretto dal vicequestore Stefano Seretti, l’hanno nuovamente pizzicato con le mani nel sacco. Per sfondare la porta aveva usato una grossa pietra. E con la stessa, ha reagito con violenza ai poliziotti, che a fatica e ferendosi, sono riusciti a farlo salire nella volante. L’intemperanza del giovane, non nuovo a dare in escandescenza anche se in manette, ha provocato danni anche all’auto della polizia. Ieri mattina la convalida dell’arresto e il processo per direttissima, rinviato poi a fine mese. Il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere.

ti.pe.