Pesaro, ladro si porta via la cassa al Ludicanto

Il ladro mentre si porta via la cassa al Ludicanto

Pesaro 27 febbraio, 2023 – Furto domenica mattina al Ludicanto, il noto locale del centro storico, situato in via Almerici, ma con la finestra che dà su via Gavelli, dove una settimana fa è avvenuto l’omicidio di Pierpaolo Panzieri.

Il ladro è stato ripreso dalla telecamera, che segnava le 5,28 del mattino di ieri, mentre si porta via la cassa del locale. Ed è uscito poi dallo stesso luogo in cui era entrato servendosi di un piede edi porco, una finestra che dà proprio su via Gavelli.

La rabbia della titolare, Giulia De Cesare, che ora è costretta anche a riparare i danni fatti dal ladro per entrare nel locale: «E’ il quarto furto che subiamo nel giro di tre anni». Da quantificare l’incasso. Sul fatto indagano i carabinieri.