Ladro ruba negli spogliatoi, i ragazzi del baseball lo inseguono

Pesaro, 7 giugno 2025 – Furto negli spogliatoi del campo da baseball di via Palestro. Il ladro in fuga viene inseguito dai ragazzi presenti nell’impianto sportivo. E’ quanto accaduto giovedì sera, intorno alle 19.40. Alcuni giovani presenti sul posto hanno sorpreso un uomo mentre rovistava tra gli effetti personali dei giocatori, riuscendo a prendere il denaro contenuto in cinque portafogli: il bottino totale ha superato i 150 euro. L’uomo, colto sul fatto, si è dato immediatamente alla fuga, inseguito per un tratto dai ragazzi stessi che però non sono riusciti a raggiungerlo.

I presenti hanno contattato la polizia e poco dopo, sul posto, è arrivata una pattuglia della Volante che ha avviato le ricerche nella zona. A breve distanza dal campo gli agenti hanno trovato una bicicletta e uno zainetto che, secondo la prima ricostruzione, potrebbero essere stati abbandonati dal ladro in fuga. All’interno dello zaino c’erano alcuni indumenti, uno spazzolino da denti e oggetti personali, segni evidenti di una situazione di disagio. Sulla base delle testimonianze raccolte tra chi era presente al momento del furto, il responsabile sembrerebbe essere un uomo dell’Est Europa, ma le indagini sono ancora in corso per l’identificazione e l’eventuale denuncia.

Il gesto ha suscitato sconcerto e amarezza tra gli atleti e i dirigenti del club, che mai si sarebbero immaginati di trovarsi di fronte a un episodio del genere proprio all’interno degli spogliatoi. Restano in corso gli accertamenti da parte della Polizia.