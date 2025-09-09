Un ladro tra gli ombrelloni e il bagnino ‘rugbista’ fa il placcaggio perfetto

Pesaro, 9 settembre 2025 – L’impronta di una faccia sulla sabbia: quella di un ladro che stava cercando di fuggire in spiaggia. Dietro di lui una ragazza, con l’ombrellone ai bagni Gabri, in via Nazario Sauro, che urlava: “Fermati, fermati”. Movimenti sospetti, quelli del ladro, che hanno messo in allarme un po’ tutti. Il fatto: in un momento di distrazione, l’uomo, un giovane meridionale, è andato sotto l’ombrellone ed ha aperto lo zainetto infilando una mano dentro per portare via magari il portafoglio. Mossa che non è passata inosservata, anche perché in spiaggia c’era tutto tranne che confusione, per cui il ladro – poco sopra i 30 anni – ha iniziato a scappare sperando di farla franca, verso piazzale della Libertà.

Sperava di farla franca perché dietro lui di lui si è messo prima il bagnino dei bagni “Gabri” Tommaso Giovagnoli, quindi, quando il ladro è entrato nell’area dei bagni “Marevivo”, ha trovato una porta chiusa perché aveva davanti Davide De Angelis. Il quale avendo capito quanto stava accadendo, e vedendo la ragazza che inseguiva l’uomo urlando, si è messo di fronte e come un bravo rugbista lo ha placcato stendendolo sulla sabbia. Fine della corsa. Quindi un po’ di parapiglia.

“Quello zainetto è il mio e me lo devi ridare”, urlava il ladro alla giovane che voleva controllare cosa avesse rubato poco prima da un altro zainetto, il suo, quello sotto l’ombrellone. Quindi avvertiti dai titolari dei bagni “Gabri”, è arrivata sul posto una pattuglia dei carabinieri che ha preso in consegna il giovane. Non solo lui, ma anche lo zainetto. Se il ladro era riuscito a portare via oggetti o il portafoglio da dentro lo zainetto della giovane bagnante, non si è capito, perché tutta la ‘storia’ è finita sotto il controllo della forza dell’ordine. Fortunatamente nessuno si è fatto male anche il giovane ladro prima di prendere la strada della caserma dei carabinieri, andava reclamando con qualche bagnante: “Mi ha preso tu le mie ciabatte”. Insomma da ladro a vittima di un furto: le sue ciabatte.

E’ stato un po’ un problema dell’estate quello dei ladri che giocano sulla distrazione dei bagnanti per rubare sotto gli ombrelloni o dentro le cabine. Di qualche settimana fa, sempre ai bagni Gabri un ladro che si è infilato dentro il casottino del bagnino ed ha ripulito gli zainetti che vi erano custoditi: è stato sfortunato perché è stato rintracciato grazie ai filmati delle telecamere ed era ritenuto un ladro seriale per i furti che avvengono in spiaggia. Molti i furtarelli che avvengono anche dentro le cabine dove spariscono anche pacchetti di sigarette e gli spiccioli che uno tiene in tasca. Storie comunque vicine alla sopravvivenza perché chi ha lamentato furti ha anche aggiunto che non avevano portato via oltre ai soldi, i documenti o le carte di credito. Al ladro di ieri è andata male: si è trovato davanti il bagnino rugbista.