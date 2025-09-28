Ladruncoli all’asilo nido. Pochi spiccioli, vari danni

Porta forzata, mobili rovinati e una manciata di spiccioli rubati. È il bilancio del furto andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì all’asilo nido Il Saltallegro di via del Carso. I ladri hanno agito scassinando un ingresso, hanno rovistato nelle stanze, rotto alcuni arredi e se ne sono andati con un bottino davvero risibile: un barattolo con poche monete. Niente uffici, niente apparecchiature costose, solo danni e fastidio. La sensazione è quella di un déjà-vu: appena due mesi fa la stessa struttura era già finita nel mirino. In quel caso a sparire era stato un cellulare di scarso valore, recupero magro anche allora. Due colpi a distanza così ravvicinata, con dinamica simile e bottino praticamente inesistente, fanno pensare a incursioni dettate più dalla noia che dal reale bisogno di denaro. Una "gang" improvvisata, che sembra divertirsi a violare spazi destinati ai bambini più che a pianificare furti redditizi. Sul caso indagano gli agenti della Questura. La polizia sta raccogliendo elementi e verificando eventuali collegamenti tra i due episodi. Gli investigatori, infatti, stanno valutando tutte le ipotesi e non si esclude che si tratti degli stessi autori.

In attesa di sviluppi, resta l’amaro in bocca per un episodio che, più che il danno economico, provoca indignazione. Il furto in sé è poca cosa, ma il messaggio che lascia è ben più pesante: nessun luogo, nemmeno quello in cui i bambini muovono i primi passi, sembra al riparo da nottambuli in cerca di emozioni facili.

ant. mar.