L’adunata dei grandi donatori. Avis: ecco tutti i fedelissimi

Anche quest’anno, grande serata, l’altro ieri, al giardino di Santa Maria del conte Gian Giacomo Vismara Currò, dell’Avis Comunale Pesaro in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, figura fondamentale per aiutare chi si trova in emergenza in ospedale e non solo. La benemerita associazione ha organizzato la premiazione con una bella e partecipata cerimonia per la consegna delle benemerenze in oro, oro con rubino, oro con smeraldo ed oro con diamante ai donatori che al 31 dicembre 2023 hanno raggiunto tali traguardi donazionali. Il presidente Filippo Giovannini e tutto il consiglio direttivo di Avis Pesaro hanno voluto fortemente organizzare quest’iniziativa a cui hanno presenziato il neo sindaco Andrea Biancani; gli assessori comunali Enzo Belloni e Luca Pandolfi e i presidenti Avis regionale Daniele Ragnetti e provinciale Hermann Graziano.

Questo l’elenco: Antonio Rossi e Roberto Volpini premiati con la Benemerenza in oro con diamante; Danilo Bartolucci, Mauro Grandi, Robert Manuzzi, Enrico Maria Pandolfi, Davide Presepi, Fernanda Signoretti e Luca Vimini, premiati con la benemerenza in oro con smeraldo; Luca Basili, Michele Bernardi, Katia Bolognini, Giovanni Bonaccio, Michele Bonci, Andrea Bramucci, Salvatore Calì, Marco Campana, Franco Del Giudice, Mauro Grandi, Marco Grassi, Fabio Guidi, Domenico Antonio Larocca, Corrado Magi, Alessandro Massarini, Marco Paolini, Emiliano Renzi, Andrea Rinaldi, Matteo Rosa e Alessandro Sisa, premiati con la benemerenza in oro con rubino; Daniele Barbadoro, Massimo Baronciani, Luigino Bartolini, Roberto Bellucci, Giovanni Bolognini, Cristiano Deangelis, Sandro Del Tinto, Graziano Dini, Lucia Ercolani, Claudia Eusebi, Andrea Filippini, Alessandro Fratesi, Luca Gennari, Massimo Giunti, Ilaria Giuseppetti, Marco Lombardi, Stefano Macchiaiolo, Michele Marangoni, Francesco Mariani, Filippo Masini, Claudia Mazza, Michela Mengucci, Matteo Mercolini, Gabriele Ottaviani, Alessandra Paiardini, Stefano Piermaria, Lucia Piscopiello, Giacomo Pompei Poentini, Sandro Profili, Roseto Saccà, Alessandro Salomoni, Giampiero Silverii, Lorenzo Spagnoli, Stefano Tesei, Enrico Tomassini, Andrea Tombari, Marco Turchi, Lorenzo Ugolini, Gianluca Vennarini, Luca Vimini, Federica Vitali, Claudio Vizziello premiati con la benemerenza in oro. Infine Victoria Grigoras e Tommaso Barbanti, premiati come donatori più giovani del 2023.

Luigi Diotalevi