L’aerobica vola sull’Astronave. Via ai Mondiali, si parte dai giovani. Oggi selfie con Sofia e Milena

Oggi alle 13 si alza il sipario sul magico universo dell’aerobica con Pesaro pronta a diventare, per ben due settimane, l’ombelico del mondo di questa nuova, straordinaria, disciplina. In questo week-end i protagonisti saranno i giovani, con i talenti del futuro in pedana, mentre il 28 e 29 settembre si assegneranno le medaglie dei campionati mondiali con le stelle più fulgide sul palcoscenico della Vitrifrigo Arena. Sono 38 le delegazioni che arriveranno da ogni parte del globo, la più lontana dalla Nuova Zelanda. Tra le favorite, insieme a Cina, Giappone, Francia e Bulgaria, anche l’Italia. Intanto, dopo due giornate di prove, oggi l’astronave apre le porte all’11ª Fig Aerobic Gymnastics World Age Group Competitions, ovvero le gare junior. Una prima giornata impreziosita dalla presenza di Sofia Raffaeli, bronzo alle Olimpiadi di Parigi, e Milena Baldassarri, ottava classificata ai Giochi nel concorso generale, accompagnate dalla loro allenatrice Claudia Mancinelli. Le due stelle della ginnastica saranno a disposizione del pubblico per autografi e selfie e nel corso della cerimonia inaugurale delizieranno il pubblico con un’esibizione. La manifestazione vedrà anche la presenza, come ‘ambassador’ della Federazione Internazionale di Ginnastica, di due stelle dell’aerobica italiana: Arianna Ciucci e Giovanna Lecis, che parteciperanno ai momenti chiave per ispirare gli atleti e coinvolgere il pubblico. "Da mesi il Col lavora con impegno e passione nell’organizzazione di quest’evento – racconta Marco Cadeddu di Esatour, direttore esecutivo di AeroPesaro 2024 – . Pesaro ospiterà ginnasti provenienti da circa 40 diversi paesi che lotteranno per le medaglie nelle gare individuali, coppie miste, trio e gruppi e, ai campionati mondiali, anche in Aerodance e Aerostep. Vi invitiamo a vivere la magia di questa bellissima disciplina". Biglietti disponibili sia online su Vivaticket che alla biglietteria del palas.

Elisabetta Ferri