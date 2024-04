L’Aeronautica festeggia il 70° della stazione meteo di Frontone

Settant’anni dalla fondazione della stazione meteorologica, settantanni di bollettini meteo da Frontone. È questo, infatti, il punto di misurazione di riferimento per il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare e per l’Organizzazione Mondiale della Meteorologia per l’Appennino umbro-marchigiano. Il primo bollettino fu spedito il 4 aprile 1954 da Rolando Rossi e Ines Calzolari, coniugi frontonesi, e da allora la stazione di Frontone è stata il riferimento per lo studio dei cambiamenti climatici e delle modificazioni del meteo nel centro Italia. Ma non solo metereologia: i suoi dati sono anche a servizio della navigazione aerea civile e militare con la stazione che dipende direttamente dalla Sezione Meteo del 15° Stormo dell’Aereonautica di stanza a Cervia.

Ieri alla presenza del sindaco di Frontone Daniele Tagnani, del presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone Alberto Alessandri e delle autorità militari, tra cui il Colonnello Pilota Andrea Giuseppe Savina, comandante del 15° Stormo, è stata apposta una targa nella sede della stazione meteorologica. "Una mattinata di grande importanza per la nostra comunità – ha detto il sindaco di Frontone Daniele Tagnani –, il presidio dell’Aeronautica a Frontone è fondamentale, tanto più in un’area periferica come quella in cui viviamo dove avere la presenza concreta dello Stato è un segnale importantissimo".

"La Stazione Meteorologica – ha sottolineato il Comandante Savina – ha svolto sin dagli albori un ruolo fondamentale nel fornire dati e informazioni cruciali per la sicurezza della navigazione aerea e, non da meno, un supporto indispensabile alle attività della comunità locale e della Regione. Gli uomini e le donne, civili e militari, che da settant’anni prestano servizio in questi luoghi hanno saputo coltivare un sano rapporto con il territorio". Inizialmente, l’osservatorio era situato nella rocca di Frontone, nel 1968 venne poi spostato nel borgo, in un edificio che venne messo a disposizione dall’amministrazione comunale e che costituisce tuttora la sede della stazione meteorologica. Qui una squadra di tecnici specializzati del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare registrano i dati 24 ore su 24 misurando temperatura, pressione atmosferica, umidità, vento e quantità di precipitazioni. I numeri raccolti vengono anche inseriti in un database e confrontati con quelli degli ultimi 30 anni per capire la variabilità del meteo ed avere trend affidabili.

