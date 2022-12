L’aeroporto vola basso, resa dei conti nel 2023

di Anna Marchetti

"Possibile razionalizzazione, forse anche liquidazione, di Fanum Fortunae". Del futuro della società aeroportuale si è parlato nell’ultimo consiglio comunale di dicembre in occasione del report annuale, presentato dall’assessore Samuele Mascarin, sulle società partecipate dal Comune che, per rimanere tali, devono rispondere a tre requisiti fondamentali: fatturato superiore a 1 milione di euro, utile netto consecutivo nel triennio e un numero di dipendenti maggiore degli amministratori.

La società aeroportuale di cui il Comune detiene il 42,46% è priva dei primi due requisiti: non supera il milione di euro di fatturato e non ha registrato un utile netto consecutivo nell’ultimo triennio. In ogni caso la decisione sul futuro di Fanum Fortunae è rinviata al 2023 sulla base di una diligence (ovvero un approfondimento) legale e contabile "che valuti tutti gli scenari". Nella scheda tecnica comunale, che esamina tutte le società nelle quali è presente il Comune, si legge che la partecipazione in Fanum Fortunae "è da mantenere in via straordinaria fino alla gara di Enac". Per poi aggiungere: "Pur osservando un ulteriore ma limitato calo di patrimonio netto a fronte di perdite (riferite agli ammortamenti sugli investimenti effettuati prima dell’attuale amministratore unico ndr) l’attività caratteristica è in sostanziale pareggio e la società è dotata di adeguata liquidità corrente".

"Dal 2015 al 2022 sono passati 8 anni – ha attaccato la capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucia Tarsi, – senza che l’Amministrazione comunale abbia trovato una soluzione ed è sbagliato affermare che la società Fanum Fortunae non è in buono stato di salute : è stato realizzato un piccolo utile e le perdite sono legate agli ammortamenti degli investimenti passati". Prosegue Tarsi: "Se Fano fosse più sveglia potrebbe disporre dei 3 milioni e mezzo di euro destinati da Enac al nostro aeroporto, che avrebbero ricadute anche sulla nuova pista. La verità è che l’Amministrazione Seri l’aeroporto lo vuole chiudere".

Nella sostanza il futuro di Fanum Fortunae è legato alla gara di Enac per la gestione dell’aeroporto a cui non si procederà fino a quando tutti i terreni aeroportuali di proprietà del Comune, non diventeranno statali. Per sbloccare la situazione, nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale – lo ha raccontato in consiglio comunale il dirigente Pietro Celani – ha avviato una trattativa con il Demanio regionale e nazionale per una permuta tra i terreni aeroportuali e una parte della Caserma Paolini, lato viale Gramsci e via Palazzi. Operazione bloccata dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonostante l’accordo di tutti i soggetti interessati. Per il Ragioniere generale dello Stato quei terreni valgono zero perché su di loro insiste il vincolo demaniale e dunque la permuta è impossibile. L’Amministrazione comunale, però, sembra decisa a non abbondare la partita: l’alternativa è cedere allo Stato i terreni gratis. L’intenzione del Comune, qualora andasse in porto lo scambio, è di trasferire nella Caserma Paolini, in ottimo stato di conservazione, gli uffici dell’Urbanistica, dei Lavori pubblici e della Polizia locale, di realizzare nel piazzale centrale un parcheggio sotterraneo multipiano e più in generale un progetto di valorizzazione della struttura.