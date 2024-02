L’affaire Canavaccio approda a Roma: "Dobbiamo preservare la natura"

L’affaire Canavaccio arriva dal Ministro della cultura. L’obiettivo è bloccare una possibile conversione da area agricola a Santo Stefano di Gaifa a Canavaccio di Urbino in zona artigianale e industriale. Sarebbero 41mila metri quadrati nel cui sottosuolo ci sarebbe un importante tesoro archeologico, incastonato nella natura. Ieri mattina i Verdi, con il comitato Eco del Montefeltro, hanno presentato l’interrogazione presentata dalla capogruppo alla Camera Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra.

"Si parla di biologico ma poi si procede con queste iniziative, in una zona cuscinetto tra le Cesane e l’Oasi del Furlo. Vogliamo illustrare in maniera chiara a tutti i cittadini che la variante presentata nella delibera che ha approvato il Consiglio comunale il 21 dicembre 2023 è illeggititma - dichiarata Gianluca Carrabs di Europa Verde -. Questa non ha tenuto conto del parere archeologico richiesto dalla Soprintendenza, che non è stato inserito. Abbiamo quindi un atto viziato in partenza. I Verdi non sono contro lo sviluppo, il progresso e l’industrializzazione. Noi siamo per lo sviluppo e il progresso fatti in maniera sostenibile, cosa che non c’è a Canavaccio. Se quella per la Soprintendenza è un’area ad alto rischio archeologico, e lo conferma una perizia tecnica che ha chiesto il Comune, non capisco perché nella delibera questo atto non c’è.

Anzi si dice che si può fare un’area industriale - rimarca Carrabs, che aggiunge -: Canavaccio ha bisogno di un grande rilancio che parta dall’ agroalimentare, ci sono realtà che lo stanno facendo con campi a coltivazione sperimentale di grano antico. È questa la via di rilancio, non un’area industriale che occpupi nuovo spazio. Va potenziata quella già presente, riqualifcando i capannoni inutilizzati.

I piani regolatori vanno riqualificati in toto, nella loro complessità, per valutare quali sono le aree da utilizzare e le necessità. Non a pezzi. Qui si parte dalla richiesta legittima di un imprenditore ma non è stata fatta una valutazione. È evidente che è un atto illegittimo, fatto per rispondere a esigenze elettorali, il sindaco e la Giunta dovrebbero imparare a scrivere correttamente le delibere".

"Abbiamo aree industriali fantasma - rimarca il co-portavoce dei Verdi in provincia Giulio Lonzi -. Tante anche a Urbino, al Sasso. Bisogna fare un’opera di riqualificazione per rimuovere l’amianto da questi edifici e rimetterli in uso. Ora e in futuro non mangeremo cemento e dobbiamo preservare le aree naturali e quelli a vocazione agricola".

L’area in questione era già saltata agli onori della cronaca per la questione del Biodigestore, come ricorda Alessandro Marchetti, portavoce di Eco del Montefeltro, nato con lo scopo di tutelare le aree naturali. "Noi ci battiamo per tutto il Montefeltro, oggi però si ripresenta la zona di Canavaccio; prima per il Biodigestore e ora per trasformare una zona agricola in artigianale e industriale. Non ci piace, vogliamo tutelare il territorio e rendere migliore la vita dei cittadini. Chiediamo di non procedere alla conversione ma valorizzarla. Stiamo già lottando per Riceci ma ci sono anche altri luoghi per cui impegnarci".

In collegamento Zoom la deputata Luana Zanella ha illustrato l’interrogazione rimarcando la vicinanza al territorio, con l’obiettivo di volerlo tutelare. Nel pomeriggio si è discusso della delibera per variare il Prg anche nel Comsiglio comunale di Urbino.

Francesco Pierucci