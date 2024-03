L’affascinante mestiere del teatro. Al Pac va in scena un incontro

Oggi alle ore 16 il Pac (Performing Arts Center) in via Menotti 1/1 a Pesaro ospita "Dall’idea alla realizzazione scenica", il secondo appuntamento de "I Mestieri del Teatro"", ciclo di incontri sulle professionalità del mondo dello spettacolo. Un’occasione per approfondire il processo creativo e le fasi di realizzazione di una produzione teatrale: dalla drammaturgia alla regìa, fino alle scene ai costumi. Dopo il partecipato incontro di apertura dedicato al rapporto tra moda e costume per lo spettacolo e condotto da Paola Galassi, a fare gli onori di casa sarà stavolta Giampiero Solari, con lei fondatore del Pac nonché regista e autore con una carriera di grande prestigio tra teatro e televisione.

Entrambi hanno fortemente voluto questa piccola rassegna come spazio di confronto e scambio tra coloro che studiano, lavorano o fanno ricerca nel settore, ma anche come occasione per il pubblico che ama il teatro di scoprire come si lavora nel dietro le quinte, nella fase di ideazione e gestazione di uno spettacolo. Come riconoscere una buona idea per una produzione teatrale? Come svilupparla ed elaborare gli spunti che offre la realtà? Come immaginare la scenografia di uno spettacolo?

Quali gli spazi, i materiali, i colori, le luci? Come la regìa si relaziona a chi progetta e a chi realizza l’allestimento? Di tutto questo e altro ancora dialogheranno con Solari gli ospiti Francesco Calcagnini, scenografo e docente di scenografia alla Naba Nuova Accademia di Belle Arti di Macerata, Giacomo Rinaldi, macchinista e costruttore di scena.

Prossimo appuntamento sabato 23 marzo ore 16 "Regia teatrale e direzione artistica televisiva". La rassegna fa parte del programma di Pesaro 2024 Capitale Italiana della Cultura. L’ingresso libero e gratuito, la prenotazione è gradita. Info. 348 7809978 email pacpesaro@gmail.com

b.t.