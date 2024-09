"L’affittacamere dietro l’Erasmus"

Alessandra Galiffi, studentessa universitaria

Regole stringenti e poca flessibilità. Molti studenti, come chi a metà anno deve andare in Erasmus, rischia di rimanere senza alloggio. Così è successo ad Alessandra Galiffi: "A gennaio partirò per la Norvegia, dove rimarrò per 6 mesi per studiare. Non ho potuto mantenere la camera che ho affittato il primo anno perché non hanno acconsentito a farmi un contratto ridotto. Ho dovuto trovare un’altra soluzione, con un affittacamere, che è notevolmente più costosa e sicuramente meno comoda - spiega Galiffi che si è mossa mesi prima, appena ha avuto la conferma dell’Erasmus, per trovare una nuova camera -. Ma soprattutto non è una soluzione nelle possibilità di tutti".