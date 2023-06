L’affondo di Gambini "Marche Multiservizi, più poteri ai soci pubblici"

di Roberto Damiani

Maurizio Gambini, sindaco di Urbino, lo dice mentre si trova in cima alla collina di Riceci dopo aver salutato Sgarbi e conosciuto i ragazzi dell’associazione Diversamente che protestano contro la discarica: "E’ il momento di girare pagina con Marche Multiservizi. Dobbiamo andare a contrattare con Hera perché abbiamo diritto ad avere un peso specifico maggiore in Marche Multiservizi. Serve un riequilibrio, ora l’asticella del potere è troppo sbilanciata in favore di Hera che ha il 46,39 per cento mentre la parte pubblica col 52,85 per cento delle azioni conta poco o niente. Noi siamo presenti nel cda con dei politici che non conoscono la materia perché nella vita fanno altro, Hera invece è presente nel cda con dei tecnici loro dipendenti. Purtroppo i patti parasociali votati nel 2015 dal comune di Pesaro blindano una situazione che ci vede deboli. Dobbiamo cambiarla, lo Statuto lo permette, e per questo chiedo al sindaco di Pesaro e al presidente della Provincia e a tutti i sindaci soci di aprire un tavolo di contrattazione con Hera per cercare di cambiare i pesi in Marche Multiservizi. Se i vertici di Hera, presidente e amministratore delegato, sono designati dal sindaco di Bologna sentiti gli altri sindaci pur avendo il 45 per cento circa delle azioni, e noi col 52,85 non nominiamo nessun manager che abbia deleghe precise e pesanti nella gestione della società, allora è tempo che le cose cambino. Non vogliamo dare spallate ma il dialogo sia reale, chiaro e costruttivo. La storia della discarica di Riceci dimostra la spaccatura che ormai si è creata: la politica e la gente dicono no, Hera insieme ad un privato dicono sì e vanno avanti. Non possiamo pensare che si possa continuare così".

Aggiunge Gambini: "Le colpe della politica sono tante, abbiamo perso decine di milioni del Pnrr per ammodernare le condotte dell’acqua, sull’invaso da costruire modello Ridracoli hanno affidato i piani di fattibilità non so a quante università per non farlo. E’ bastato che si alzasse qualcuno a dire di no ad Apecchio perché non si facesse niente. Ma siamo matti? La politica deve decidere grazie a dei propri tecnici di fiducia e preparati in Marche Multiservizi. Sulla discarica di Riceci io l’ho saputo da un conoscente che ha avuto la proposta di acquisto del terreno da Aurora srl. Era il gennaio del 2022. Io dico che la politica deve pianificare, indicare la strada che poi i privati dovranno seguire per fare gli impianti, non il contrario. Ci sono anch’io tra quelli che dovevano fare di più per pianificare senza lasciare campo libero ai privati che a Riceci vogliono portare il rifiuto industriale e quello urbano. Insomma, chiedo ai soci pubblici di Marche Multiservizi di trattare con Hera un riequilibrio dei poteri. Così non va più bene. I tempi e le cose sono cambiate per sempre. E non voglio aspettare le elezioni del 2024 per farlo, come dice il sindaco Ricci. Io, per come sono fatto, vorrei andare a Bologna da Hera anche domani. Spero che questa volta ci sia la volontà di fare le cose da parte dei sindaci in maniera consapevole. Io sono pronto".