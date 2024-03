L’affresco durantino arriva alla finale: mobilitazione al voto

Si è conclusa la prima fase del Concorso Art Bonus 2024, e l’affresco durantino approda in finale. Il ministero ha conteggiato gli oltre 150mila voti avuti dai vari progetti sulla piattaforma online, e l’affresco “Madonna con Bambino e Santi“, situato nella chiesa di santa Chiara di Urbania, ne ha ottenuti ben 1.527. Su decine e decine di candidature, venti progetti hanno potuto accedere alla fase due, iniziata ieri. L’affresco si è piazzato nono in Italia, dietro a realtà dal peso specifico e dal bacino di simpatizzanti ben maggiori, come l’accademia Carrara di Bergamo, il comune di Torino o il museo di Capodimonte di Napoli. Ma ora si apre una nuova tornata: fino alle ore 12 del 18 marzo sarà infatti possibile votare sulle pagine Facebook e Instagram di Art Bonus.

I progetti hanno ciascuno un post ufficiale e si sfideranno a suon di “like“. Non saranno conteggiati eventuali voti ottenuti su post terzi rispetto a quello ufficiale pubblicato sui profili Art Bonus: è quindi indispensabile votare sui profili ufficiali di Art Bonus. Al termine delle votazioni saranno sommati i voti della prima e della seconda fase per costruire la classifica finale.

g. v.