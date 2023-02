L’Agenzia Inps rimarrà a Urbino Aguzzi conferma, la Vitri è perplessa

Inps e Comune di Urbino sono al lavoro per mantenere l’agenzia in città, senza degradarla a punto servizi. Lo ha annunciato ieri l’assessore regionale Stefano Aguzzi rispondendo a un’interrogazione di Micaela Vitri, consigliere del Pd, che si dice però "delusa, in quanto, dopo cinque mesi, ancora non c’è una soluzione definitiva".

Aguzzi ha spiegato che ci sia "effettivamente un problema. La direzione regionale di Inps ritiene non più adatta la sede attuale, per la vetustà dell’edificio, per l’essere nella Zona a traffico limitato, difficilmente accessibile, e per il fatto che l’organizzazione dell’istituto prevede agenzie in presenza di almeno 60mila abitanti: Urbino e il circondario arrivano a 58mila. Però, su quest’ultimo punto non hanno posto particolari problemi. La direzione regionale è già in contatto con il Comune di Urbino e, anche se non è stata di gradimento la sede proposta in zona Sasso, se ne stanno valutando un paio fuori dalla Ztl per dare seguito a un accordo il più plausibile possibile. Che io sappia, il Comune si sta adoperando e l’Ipns è attento a garantire le condizioni per il mantenimento dell’agenzia".

Secondo Vitri, però "la risposta di Aguzzi alla mia interrogazione, presentata il 14 novembre e firmata anche dal collega Andrea Biancani, mi delude perché in quasi cinque mesi, da quando è emersa la questione, non è stata ancora individuata una soluzione definitiva. Nell’ordine: a inizio ottobre è stata resa nota la decisione della direzione regionale Inps, che ha dichiarato inadeguata l’attuale sede nel Palazzo Nuovo Albani, tanto che i sindacati hanno lanciato un allarme sull’ipotesi di allestire un ridotto “punto Inps“. Poi il Legato Albani si è detto disponibile a realizzare gli interventi necessari. A causa di altre reticenze dell’Inps, dovute alla posizione giudicata scomoda, il Comune ha messo a disposizione la sede ex Megas in zona Sasso, ma anche questa è stata bocciata dai vertici regionali dell’istituto. Aguzzi non ha specificato quali siano le due nuove opzioni, mentre sarebbe importante valutare pubblicamente e in modo trasparente le prospettive della sede Inps nella città cocapoluogo di provincia. Mi chiedo se sia possibile, dopo quasi cinque mesi, che l’assessore alla Previdenza complementare e integrativa e il sindaco di Urbino non siano riusciti a trovare un accordo e addirittura ci sia mistero attorno a un servizio essenziale per i cittadini".

Nicola Petricca