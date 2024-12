L’agguato ai tifosi. In azione commando di circa 10 persone

Li vogliono identificare, il prima possibile. Per denunciarli e far partire a loro carico i Daspo, che li tengano lontano dagli stadi per un po’. Sono i componenti della banda che sabato scorso ha teso l’agguato al pulmino dei tifosi della Lucchese, mentre stava raggiungendo lo stadio, scortato dalle Volanti della polizia.

Uno dei sassi lanciati dal gruppo di ignoti ha infranto il vetro del van della tifoseria toscana, ed è rimasto ferito uno degli occupanti: ferite leggere, 10 giorni di prognosi, ma il bilancio poteva essere molto peggiore, ed è questo uno dei motivi per cui la questura vuole neutralizzare il prima possibile questo gruppo di assalitori.

La Digos sta facendo indagini a largo raggio per risalire ai responsabili. Si parte da una situazione complicata, per la ricostruzione dell’episodio. Tutti i componenti della banda – circa 10 persone, inizialmente si era parlato di quasi la metà – erano travisati in maniera integrale, incappucciati, con occhiali, tutti vestiti di nero, e hanno accuratamente scelto, come luogo dell’agguato, un posto che non era provvisto di telecamere: il pezzo di strada sulla Interquartieri all’altezza della pasticceria "il Cantuccio".

La Digos pare avere, almeno per il momento, in mano pochi elementi. Ad esempio, alcuni oggetti che sono stati ritrovati sul posto. Un casco da moto, bastoni, catene, mazze da baseball, petardi inesplosi. Ma in assenza di telecamere, gli agenti sono costretti a cercare di ricostruire a ritroso i movimenti del gruppo, sempre che sia possibile. O capire dove si siano diretti dopo l’aggressione al van bianco.

Un’altra possibilità, già percorsa dagli inquirenti, è sentire le testimonianze di appartenenti alle due tifoserie, sia quelli della Lucchese sia quelli della Vis. Nel caso dei primi, si cerca di ricavare degli elementi dai tifosi che sono stati testimoni oculari dell’agguato: particolari sfuggiti ai responsabili ma che potrebbero rivelare qualcosa sulla loro identità. Le indagini continuano.

Alessandro Mazzanti