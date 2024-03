L’AI sta cambiando tutto: anche la scuola

L’Intelligenza Artificiale è l’abilità di una macchina di mostrare capacità umane quali l’apprendimento, il ragionamento, la pianificazione, la creatività. Per le sue infinite applicazioni, rappresenta una grande sfida che ha permesso di sviluppare macchine dotate di capacità di apprendimento e adattamento ispirate alle caratteristiche umane, come le percezioni visive, spazio-temporali, decisionali. Un vantaggio dei sistemi di intelligenza artificiale è la loro capacità di elaborare informazioni a velocità sorprendenti e con una precisione mediamente elevata, creando l’applicazione di algoritmi integrati in un ambiente di calcolo dinamico. Quindi lavori che comportano la raccolta e l’analisi di grandi quantità di dati possono essere eseguiti in modo molto più efficiente rispetto al lavoro umano. Sono già molti i settori in cui l’ AI ha portato cambiamenti e ottimi risultati. Nella sanità la nuova tecnologia ha permesso di fornire letture mediche e percorsi di cura personalizzati; nell’ambito del trasporto sono stati messi a punto sistemi più sicuri ed economici; in agricoltura l’AI può essere utilizzata per identificare le colture che richiedono maggiori attenzioni e aumentare la resa dei campi e limitare l’impiego di sostanze chimiche.

L’AI sta cambiando anche il mondo della scuola e sta aprendo un nuovo capitolo nell’educazione. Offrirà agli studenti percorsi formativi su misura e più inclusivi. L’applicazione delle nuove tecnologie, infatti, potrà aiutare i docenti ad individuare precocemente eventuali difficoltà o lacune nell’apprendimento, favorendo un intervento tempestivo e mirato. Grazie allo sviluppo di forme di tutoraggio virtuale, attività interattive e risorse educative avanzate, gli insegnanti potranno adattare le lezioni alle esigenze di ogni studente, consentendogli di progredire al proprio ritmo e di partecipare ad attività didattiche più coinvolgenti rispetto alla lezione frontale tradizionale. Alcuni esperti sostengono che la scuola nell’immediato futuro dovrà riuscire ad abbracciare tutte queste innovazioni con lo scopo di preparare in maniera adeguata gli alunni ad un mondo in rapida evoluzione. La sfida è accettare e promuovere il cambiamento, mantenendo però i valori etici fondamentali dell’uguaglianza e della responsabilità.

Classe 3ª A