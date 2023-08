L’Aita? Una sfida tesa E persino allegra

"Una partecipazione straordinaria, circa 30mila persone, ha confermato l’eccellenza della Festa Del Duca". A fare un bilancio della 42ª edizione, conclusasi lunedì, è la presidente dell’Associazione Rievocazioni Storiche Maria Francesca Crespini. "Nelle quattro giornate, tra piazze e vie del centro e nel magnifico Cortile d’onore di Palazzo Ducale, quest’anno ci siamo caratterizzati ancor di più per l’unicità nel vasto panorama delle oltre mille rievocazioni storiche italiane, in cui Urbino si piazza al nono posto, per il ministero. Oltre 15 gli eventi al giorno fra il popolare e il colto, tra Piazza e Palazzo. Siamo tornati al successo degli anni pre covid, con migliaia di spettatori al Giuoco dell’Aita, le istituzioni unite a sostenerci, e tanti sponsor ad aiutarci. 500 gli artisti che hanno partecipato alla Festa, fra cui i due eventi clou a Palazzo: il Premio Giovanni Santi a Ilvo Diamanti condotto da Aurora Ruffino e lo spettacolo con Umberto Piersanti e Paolo Ruffini. Il direttore artistico Massimo Puliani ha arricchito il programma con 8 incontri collaterali".

La chiusura di lunedì sera è stata di grande effetto, con tre tribune gremite per assistere all’Aita, gioco di destrezza e forza, tra palla prigioniera e ruba bandiera, praticato nei periodi di non belligeranza al tempo del duca Federico e dei suoi successori, ora coordinato da Gianluca Ceravolo. Quest’anno il trofeo è stato alzato dalla squadra dei gialli, il popolo, capeggiati da Simone Paolucci, che ha vinto 6 a 3 contro la squadra nei nobili, i turchini, guidati da Ceravolo.

Lo spettacolo pirotecnico seguente ha tenuto col naso all’insù per vari minuti tutti i cittadini e turisti affacciati sia dalle tribune della gara appena conclusa, sia da qualsiasi punto panoramico limitrofo.

Nella stessa serata, sono stati estratti i biglietti vincenti della “Riffa del Duca“, il cui primo premio consiste in una bicicletta elettrica. Ecco i numeri seriali: 1° premio C0568 - 2° premio B0259 - 3° premio A0353 - 4° premio A0401 - 5° premio Q0409 - 6° premio D0021 - 7° premio H0823 - 8° premio L0151 - 9° premio D0083 - 10° premio I0555 - 11° premio M0147 - 12° premio Q0252 - 13° premio F0600 - 14° premio E0013 - 15° premio G0732.

