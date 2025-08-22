L’alba con il violoncello di Savoldi. Di sera la chitarra di Santacaterina

Terre Sonore continua a proporre concerti senza soluzione di continuità. Questa mattina (ore 5,30; ingresso gratuito) le prime luci del giorno accoglieranno sulla spiaggia libera di Sottomonte a Gabicce Mare, per l’ormai consueto Concerto All’Alba, il violoncello e la voce di Daniela Savoldi, già apprezzata protagonista della sezione Exodus della XXXIII edizione di Fano Jazz By The Sea. Daniela Savoldi esplora orizzonti sonori lontani dalla tradizione accademica, spaziando tra klezmer, bossanova, musica indiana, rock, pop, jazz e cantautorato. Alchimista del suono, la musicista italo-brasiliana intreccia malinconia e leggerezza con l’uso raffinato dell’elettronica.

Domani sera invece a Sorbolongo di Sant’Ippolito sarà di scena Alessandro Santacaterina, chitarra battente & live elettronica. Alessandro Santacaterina è considerato uno dei virtuosi della chitarra battente, strumento tipico del Sud Italia. Il concerto vuole rappresentare la Calabria contemporanea che, attraverso uno dei suoi strumenti più rappresentativi, incontra nuovi linguaggi, culture, tecnologie digitali. Il tutto passando dalla musica barocca alle sperimentazioni elettroacustiche, senza tralasciare l’improvvisazione. In caso di pioggia il concerto si terrà alla Chiesa di San Michele Arcangelo.

Alle 18 nel centro storico di Sorbolongo, Macchie e Inchiostri incontra Terre Sonore ed avrà come tema "Inchieste alla ricerca della verità e Emergency – Giulio Cavalli, voci dal campo e domande scomode sull’indifferenza dell’Occidente". L’incontro servirà per raccogliere fondi a favore delle attività umanitarie di Emergency nella striscia di Gaza. Alle 19 Festa insieme: Cena con degustazione di piatti tipici. Costo 22 euro. Info: 338 2517922