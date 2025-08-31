L’Alba Movement, band che decolla: "Apriamo lo show dei Tiromancino"

Dal 2021 guardano "Urbino dall’alto", dall’anno scorso fanno scatenare tutti con il loro pop-punk al ritmo di Ciao, bella mia, ciao, ma l’impressione è che ora vogliano spingersi ben oltre le mura della città. E già ci stanno riuscendo, perché martedì 2 L’Alba Movement, gruppo fondato a Urbino, aprirà un concerto dei Tiromancino, band famosissima a livello italiano, che ha costruito le proprie fortune tra gli anni ‘90 e ‘00. L’occasione sarà quella del Viterbo Music Festival, che L’Alba si è guadagnata vincendo un concorso nella città laziale.

"Inizialmente avremmo dovuto suonare coi Bnkr44, poi per problemi logistici del festival la nostra presenza è stata riprogrammata in apertura ai Tiromancino", spiega Gianluca Iacomucci, in arte Yako, urbinate, frontman e prima voce de L’Alba. Sarà un’opportunità non da poco, per il gruppo, che conta altri quattro membri: chitarrista solista è Andrea “Nenia“ Palma, urbinate, poi ci sono il durantino Enrico “Taco“ Ercolani alle chitarre e alla voce, il bassista pesarese Diego “Delirio“ Tancredi Cermaria e il batterista Vincenzo Chiappa, in arte Vinappa, da Fano.

Inizialmente il progetto prevedeva una parte musicale e dei videomaker, poi è rimasta solo quella musicale, guidata dai fondatori Yako e Giovanni “Saffi“ Venerucci. L’idea di aggiungere la band è nata con l’ingresso di Palma, proposto da Venerucci, che ha portato a una rivisitazione dei brani già incisi. Con l’aggiunta, in successione, di Chiappa, Tancredi Cermaria ed Ercolani il gruppo si è completato.

"Nel 2024 Saffi ha scelto di cambiare vita, andando a Barcellona: anche se resta un membro effettivo, seppur a distanza (in estate è tornato anche a esibirsi con noi a Urbino), siamo rimasti in cinque, man mano definendo lo stile musicale che abbiamo ora – prosegue Iacomucci –. Il cambiamento è avvenuto in maniera naturale, ma dal 2021, quando ci radunavamo in un locale di via Raffaello, a ora, che suoneremo coi Tiromancino, è stato un bel salto. Siamo migliorati in tanti aspetti, già con l’aggiunta della band: quando hai un gruppo, i brani nascono in studio e prendono un’altra direzione. Soprattutto ora che è tornata forte la cultura dei concerti, abbiamo molte più prospettive di arrivare a qualcosa". Prospettive che i membri del gruppo stanno costruendo anche specializzandosi nel settore in varie maniere: c’è chi è diventato un divulgatore, chi sta studiando in conservatorio e chi ha anche ulteriori progetti musicali. Quest’anno sono 15 i concerti che il gruppo ha fatto, mentre è diventato più selettivo rispetto ai contest a cui partecipare: "Le date sono state fantastiche a livello di pubblico, c’è anche una ragazza che è venuta apposta a Milano per vederci, partendo da Venezia, e ci sono altri che, dopo averci sentito per la prima volta, sono tornati 4-5 volte", dice Yako.

Diverse le formazioni di spessore con cui hanno collaborato, dalle Bambole di Pezza a Giorgio Poi, fino agli svizzeri Fluffy Machine e ai serbi Dubioza Koletiv. "A catalogo abbiamo sette brani, ma in realtà ne abbiamo già registrati diversi – conclude il frontman –. Ce ne sono ulteriori in cantiere, con una pubblicazione in programma, pensiamo in forma di album. Sicuramente vorremmo essere editi da un’etichetta: la stiamo cercando, ma vorremmo una guida che possa prendere il nostro progetto e portarlo verso altri lidi, soprattutto con tanti concerti".