Ecco l'Europa League

Gianmarco Marchini
Ecco l'Europa League
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premio dipendentiBologna-ComoSpiaggia vietata bimbiAccoltella famigliaRistorante riapertoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaL’Alba Movement, band che decolla: "Apriamo lo show dei Tiromancino"
31 ago 2025
NICOLA PETRICCA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. L’Alba Movement, band che decolla: "Apriamo lo show dei Tiromancino"

L’Alba Movement, band che decolla: "Apriamo lo show dei Tiromancino"

Il gruppo urbinate sarà martedì al concerto del Viterbo Music Festival. "Stiamo cercando una etichetta"

Il gruppo urbinate sarà martedì al concerto del Viterbo Music Festival. "Stiamo cercando una etichetta"

Il gruppo urbinate sarà martedì al concerto del Viterbo Music Festival. "Stiamo cercando una etichetta"

Per approfondire:

Dal 2021 guardano "Urbino dall’alto", dall’anno scorso fanno scatenare tutti con il loro pop-punk al ritmo di Ciao, bella mia, ciao, ma l’impressione è che ora vogliano spingersi ben oltre le mura della città. E già ci stanno riuscendo, perché martedì 2 L’Alba Movement, gruppo fondato a Urbino, aprirà un concerto dei Tiromancino, band famosissima a livello italiano, che ha costruito le proprie fortune tra gli anni ‘90 e ‘00. L’occasione sarà quella del Viterbo Music Festival, che L’Alba si è guadagnata vincendo un concorso nella città laziale.

"Inizialmente avremmo dovuto suonare coi Bnkr44, poi per problemi logistici del festival la nostra presenza è stata riprogrammata in apertura ai Tiromancino", spiega Gianluca Iacomucci, in arte Yako, urbinate, frontman e prima voce de L’Alba. Sarà un’opportunità non da poco, per il gruppo, che conta altri quattro membri: chitarrista solista è Andrea “Nenia“ Palma, urbinate, poi ci sono il durantino Enrico “Taco“ Ercolani alle chitarre e alla voce, il bassista pesarese Diego “Delirio“ Tancredi Cermaria e il batterista Vincenzo Chiappa, in arte Vinappa, da Fano.

Inizialmente il progetto prevedeva una parte musicale e dei videomaker, poi è rimasta solo quella musicale, guidata dai fondatori Yako e Giovanni “Saffi“ Venerucci. L’idea di aggiungere la band è nata con l’ingresso di Palma, proposto da Venerucci, che ha portato a una rivisitazione dei brani già incisi. Con l’aggiunta, in successione, di Chiappa, Tancredi Cermaria ed Ercolani il gruppo si è completato.

"Nel 2024 Saffi ha scelto di cambiare vita, andando a Barcellona: anche se resta un membro effettivo, seppur a distanza (in estate è tornato anche a esibirsi con noi a Urbino), siamo rimasti in cinque, man mano definendo lo stile musicale che abbiamo ora – prosegue Iacomucci –. Il cambiamento è avvenuto in maniera naturale, ma dal 2021, quando ci radunavamo in un locale di via Raffaello, a ora, che suoneremo coi Tiromancino, è stato un bel salto. Siamo migliorati in tanti aspetti, già con l’aggiunta della band: quando hai un gruppo, i brani nascono in studio e prendono un’altra direzione. Soprattutto ora che è tornata forte la cultura dei concerti, abbiamo molte più prospettive di arrivare a qualcosa". Prospettive che i membri del gruppo stanno costruendo anche specializzandosi nel settore in varie maniere: c’è chi è diventato un divulgatore, chi sta studiando in conservatorio e chi ha anche ulteriori progetti musicali. Quest’anno sono 15 i concerti che il gruppo ha fatto, mentre è diventato più selettivo rispetto ai contest a cui partecipare: "Le date sono state fantastiche a livello di pubblico, c’è anche una ragazza che è venuta apposta a Milano per vederci, partendo da Venezia, e ci sono altri che, dopo averci sentito per la prima volta, sono tornati 4-5 volte", dice Yako.

Diverse le formazioni di spessore con cui hanno collaborato, dalle Bambole di Pezza a Giorgio Poi, fino agli svizzeri Fluffy Machine e ai serbi Dubioza Koletiv. "A catalogo abbiamo sette brani, ma in realtà ne abbiamo già registrati diversi – conclude il frontman –. Ce ne sono ulteriori in cantiere, con una pubblicazione in programma, pensiamo in forma di album. Sicuramente vorremmo essere editi da un’etichetta: la stiamo cercando, ma vorremmo una guida che possa prendere il nostro progetto e portarlo verso altri lidi, soprattutto con tanti concerti".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ConcertiMusica