L’Alberghiero a scuola di farro

Nei giorni scorsi a Piobbico, nella sede della Scuola Alberghiero Polo Celli si è tenuta la giornata conclusiva del progetto formativo "Il Farro in Cucina" che ha coinvolto le classi terze della sezione Enogastronomia. Si è trattato di un’ultima tappa di un percorso formativo partito lo scorso novembre con la semina ai giardini della scuola di antiche varietà di sementi dell’azienda ‘Prometeo il farro di Urbino’. La stessa azienda, insieme ai docenti e dirigenti della scuola ha condotto durante l’anno scolastico 2022-23 tre lezioni teorico laboratoriali con l’intento di far scoprire la grande opportunità che il farro (cereale a basso impatto ambientale e facile da digerire) può rappresentare per la ristorazione contemporanea e futura. La mattinata è stata impreziosita dall’approfondimento "abbinamento vini del territorio" a piatti raffinati a base di farro grazie alla collaborazione dell’Ais Sommelier Urbino e il Montefeltro rappresentati dal delegato sommelier Franco Morena. La giornata si è conclusa con la consegna degli attestati ai ragazzi alla presenza del responsabile tecnico di cucina, Roberto Dormicchi, del sindaco Alessandro Urbini, del sommelier Franco Morena e Massimo Fiorani e Carlo Carloni di Prometeo.

am.pi.