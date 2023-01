L’Alberghiero si rinnova e sforna talenti

Giornata importante ieri all’Istituto Alberghiero Santa Marta, dove è stata inaugurata la nuova reception che andrà a sostituire la precedente entrata sul lato sinistro e che vedrà accogliere gli ospiti per eventi e serate all’insegna della cucina. Ad inserirsi all’interno della scuola anche un laboratorio didattico di accoglienza turistica nuovo di zecca, al quale ha collaborato anche il Liceo Artistico Mengaroni, che con i suoi ragazzi ha stilato il progetto per la stanza. Una collaborazione, quindi, che non fa altro che andare a valorizzare ancor più il connubio che unisce arte e cucina.

Il laboratorio è già attivo, affinché i ragazzi possano imparare ed esercitarsi sin da subito all’interno del nuovo ambiente. Ma non finisce qui, perché l’alberghiero "sforna" anche nuovi talenti: ad aggiungersi al clima già festoso, anche la vittoria di Denise Ambrosi, della 5ªB sezione cucina, che a 19 anni è diventata la campionessa regionale del concorso "Miglior Allievo Istituti Alberghieri". Il piatto presentato? Baccalà con cioccolato e senape, accompagnato da patate allo zafferano, cavolo nero croccante e maionese creata con l’acqua del baccalà.

Un tripudio di sapori che la porteranno direttamente al concorso, a livello nazionale, che si terrà a Rimini: "È un stato un po’ come andare a MasterChef – commenta Denise –. Ammetto che la vittoria è stata inaspettata, mi sono trovata a gareggiare con altri 7 studenti, tutti veramente in gamba, e quando mi sono tagliata il dito ho iniziato a temere per la riuscita, ma ho stretto i denti e sono andata avanti. A darmi una mano in questo traguardo sono state tutte le mie esperienze in cucina durante le stagioni, che mi hanno formata, assieme anche alle critiche. Sapevo che avrei fatto questo perché ho anche avuto le figure dei miei genitori a ispirarmi, in quanto mia mamma è commerciante e vende carne e mio padre svolte l’attività di pescatore.

Un altro ringraziamento enorme va anche al mio preparatore, il professore di cucina Roberto Gabellini, e al professore Giacomo Santini, che mi ha fatta iscrivere al concorso e che mi ha dato l’idea di questo piatto".

