L’alberghiero verso Cagli. Piobbico alza le barricate

Ormai la riorganizzazione della rete scolastica con il ridimensionamento provinciale richiesto sembra essere diventato simile a una sessione di calciomercato estiva dove al posto dei calciatori si spostan istituti, dirigenze e alunni. Qualcosa di simile sta avvenendo per l’Alberghiero di Piobbico, che ora si trova sotto il Celli di Cagli, il cui "matrimonio" con il Della Rovere di Urbania sembrava cosa fatta.

"Quando siamo stati informati che il Celli di Cagli non aveva i numeri per stare in piedi ci è stato proposto di aggregarci al Della Rovere di Urbania e abbiamo accettato con entusiasmo -spiega il sindaco Alessandro Urbini-. Questi due comuni stanno intraprendendo un percorso sempre più parallelo con la stessa Unione Montana, lo stesso Suap, la polizia locale associata e tanti altri servizi sempre più in comune, senza scomodare le origini storiche. Ragionando per territori ci sembra naturale che le scuole vengano accorpate all’interno della stessa Unione. In un momento in cui si rivedono le strutture scolastiche che sono la base per crescere il nostro futuro, è possibile farlo senza ascoltare direttamente i territori coinvolti?". Per l’Alberghiero di Piobbico la volontà è quella di congiungersi col Della Rovere dove troverebbe corsi affini, come Agraria: "Ieri -conclude Urbini- scopriamo sulla stampa che per Cagli si penserebbe a un omnicomprensivo del quale noi non siamo stati nemmeno informati: mi sembra incredibile subire scelte altrui senza nemmeno saperlo, noi vogliamo sederci ai tavoli e far valere le nostre opinioni, sempre in ottica costruttiva". Proprio come nelle trattative sportive è questione di numeri: dei circa 350 alunni del Celli di Cagli quasi 200 sono composti da studenti dell’Alberghiero di Piobbico e per raggiungere i numeri richiesti da questo nuovo assetto si ragiona su basi matematiche. Anche nell’Unione Montana dell’Alto Metauro la notizia giunge nuova: "Noi davamo per fatto l’accorpamento tra l’Alberghiero e il Della Rovere -spiega la Presidente Fernanda Sacchi-, poi non so cosa sia successo. Dal momento che ci è stato detto che il Celli non aveva più i numeri abbiamo accolto di buon grado questo nuovo possibile assetto, proprio per dare continuità a un territorio che vede già tanti servizi associati e tanti progetti in essere o sul punto di partire. Ci chiedono di ragionare sempre più in forma associata e allargata e questa era una buona possibilità di unire ancora di più il territorio".

Andrea Angelini