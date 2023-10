L’albero o la scuola nuova?. Dilemma a Monteciccardo

O l’albero di tiglio o l’ampliamento della scuola. Il dubbio ha diviso la comunità di Monteciccardo: in pratica, per dotare la primaria di Monteciccardo di una sala mensa, di alcuni laboratori e di un ascensore, secondo il progetto del Comune, è necessario sacrificare il tiglio cresciuto nel cortile della scuola. Un gruppo di residenti è contrario al progetto e ha chiesto all’amministrazione di rivederlo per salvare la pianta. Cinquantacinque abitanti hanno sottoscritto una petizione che chiede all’assessore Camilla Murgia, invece, di provvedere celermente a dare a Monteciccardo una scuola con le migliorie attese da tempo. Gli altri residenti cosa pensano? Chiedendo in giro il commento ricorrente tra gli abitanti è: "Dispiace a tutti tagliare una pianta, ma Monteciccardo è immersa in 30 chilometri quadrati di verde. Il rischio reale è lo spopolamento: dobbiamo potenziare i servizi, come la scuola, per evitarlo. E’ prioritario renderla appetibile per le famiglie che hanno scelto di vivere qui".

E il Comune che dice? "Ho incontrato i cittadini contrari due volte, mentre sul progetto, con la scuola e quartiere, ci siamo visti diverse volte - osserva l’assessore Murgia -. La scuola e i lavori di ampliamento, come ci ha confermato il preside, sono fondamentali per la sopravvivenza di quel plesso. La primaria di Monteciccardo, in questo momento, senza una mensa che dà la possibilità del tempo pieno; senza i laboratori che ampliano l’offerta formativa; senza l’ascensore, utile a tante situazioni è una scuola che rischia di non intercettare iscrizioni".

Il consiglio di quartiere? In municipio credono che "far slittare i tempi possa portare il Comune a dirottare le risorse altrove e addio a chissà quando l’ampliamento della scuola, senza, tra l’altro avere progetti alternativi percorribili. Infatti anche facendo aule trapezoidali che permettano di lasciare l’albero nel punto in cui si trova, operare attorno alle radici potrebbe danneggiare comunque l’albero". E poi sono due anni che il Municipio chiede al Comune di investire sulla scuola, spingendo il progetto.

Ora l’iter amministrativo è arrivato all’ultimo miglio: "Senza l’ampliamento la scuola rischia di chiudere – spiega l’assessore Pozzi – perché Monteciccardo senza servizi appetibili teme lo spopolamento. Il mutuo è aperto; il progetto esecutivo è pronto per andare in gara alla fine del mese e la stima sarebbe stata quella di iniziare con i lavori esterni a novembre per finire a settembre 2024, in tempo per la prossima campanella. Temporeggiare ha delle conseguenze: in 18 mesi la spesa per l’ampliamento è passata da 448mila euro a 660mila euro – continua Pozzi –. Il progetto esecutivo, seppur aggiornato, è ereditato dall’epoca pre fusione: investire sulla scuola è stata la prima richiesta che abbiamo ricevuto dal quartiere".

Chi è contro l’abbattimento del tiglio (vedi sotto), in sintesi non sono soddisfatti del dialogo avuto – in 4 incontri di cui l’ultimo è stato mercoledì – con l’amministrazione.

Solidea Vitali Rosati