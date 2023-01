L’allarme degli Under 30 scoraggiati "Non studiano e non trovano lavoro"

"Come sopravvive la gente con stipendi così bassi? Semplice, sta facendo i salti mortali sperando che questa situazione prima o poi finisca. Perché rispetto ad una generazione fa non ci sono più nemmeno le pensioni dei nonni", dice Roberto Rossini segretario generale della Cgil provinciale e cioè il sindacato che ha stilato il rapporto sul quadro lavorativo ed anche sugli stipendi in provincia.

La media sono 20mila euro lordi, ma c’è anche chi sta peggio e cioè le altre province marchigiane. Consola?

"Questa mi sembra una competizione ridicola. Sicuramente c’è stato un rilancio nella nostra provincia del settore manifatturiero e l’incidenza sugli stipendi è stata maggiore rispetto al resto delle Marche anche grazie alla contrattazione interna".

Ma il vero... Iran è la forbice tra ciò che percepisce un uomo e quello di una donna. Come fa ad esserci un divario così marcato?

"Ad incedere è soprattutto il fatto che molte donne lavorano part time, oppure a chiamata. E poi dipende anche dall’inquadramento perché hanno ruoli, rispetto agli uomini, più bassi. Tranne qualche eccezioni".

Quali ?

"Per esempio nel settore del tessile l’inquadframento è più alto anche perché la maggioranza del personale è femminile".

Ma ci sono lavori al limite della miseria, evidentemente. Quali sono i settori?

"I settori sono quelli legati al lavoro nelle mense, negli appalti per le pulizie ed anche nella ristorazione".

Un lavoratore nostro rispetto ad uno del nord Italia, come si deve sentire?

"Parlare della Lombardia e quindi fare un rapporto con loro non si può perché per noi sono come la California. Noi siamo più paragonabili al Veneto. Comunque anche con il Veneto passano circa 2.000 euro di differenza".

Una delle cose più preccupanti vista con l’occchio del sindacato?

"E’ il problema dell’occupazione per i giovani sotto i trent’anni. Tutte persone che lavoreranno per una decina di anni con contributi minimi, magari anche con dei buchi retributivi. Il che vuol dire che quando andranno in pensione avranno delle pensioni veramente molto basse. Un grande problema. Poi c’è anche un altro tema legato ai giovani".

E sarebbe?

"Che in questi giorni stiamo analizzando anche un fenomeno in forte crescita, quello dei giovani che non lavorano e non studiano. Scoraggiati e che magari non trovano soluzioni lavorative secondo quelle che erano le loro aspettative".

Tutti con scolarità bassa?

"Non sempre. Comunque quelli con un alto livello di istruzione spesso vanno all’estero se non trovano lavoro sul mercato locale".

m.g