L’allarme di Redaelli: "Occhio alla sicurezza"

Decoro urbano, prevenzione e sicurezza. Su questi punti Michele Redaelli (foto), consigliere comunale di Fratelli d’Italia punta per la riqualificazione di un’area urbana come piazzale Carducci, che si trova nel centro della città. "Occorre decoro innanzitutto – spiega - nonché sistemazione del manto stradale e dei marciapiedi che vada di pari passo anche con l’abbattimento delle troppe barriere architettoniche. In questa zona occorre poi sistemare l’illuminazione pubblica, visto che la sera molte zone del parcheggio sono completamente buie. Se non si agisce con tempismo si rischia che le cattive frequentazioni si estendono in modo sistematico anche a questa zona. Rileviamo grossa preoccupazione da parte degli esercenti della zona e dei residenti, alcuni dei quali per la disperazione intenzionati a vendere casa". E sempre sul Carducci e la possibilità di realizzare un multipiano, insieme all’intero gruppo consiliare di FdI, aggiunge: "Siamo all’improvvisazione. Biancani dimostra ancora una volta di non avere una visione di insieme ed una strategia ma continua a procedere per tentativi. Il tema della viabilità e dei parcheggi va studiato e pianificato. Non serve annunciare un nuovo parcheggio senza un minimo di programmazione. Lo strumento di queste tematiche è il Piano urbano della mobilità sostenibile. Un piano ormai datato (2017) e profondamente disatteso dall’amministrazione stessa che di fatto non lo ha mai realizzato e reso operativo. Se Biancani ha un progetto serio, lo dimostri e lo porti per esaminarlo nella commissione consiliare competente".

Poi la tutela della sicurezza in centro storico: "A Pesaro il problema è stato trascurato per troppo – incalza Redaelli – e il centro storico sta diventando sempre più oggetto di situazioni di scarsa sicurezza. Il Comune su questo ha responsabilità chiare sulle quali non deve più esimersi. In molte zone siamo ad una situazione di emergenza. Basta pensare ad aree come piazzale Matteotti, via Della Robbia, piazzale Primo Maggio, Galleria Roma e il triangolo tra stazione, via dell’acquedotto e piazzale Lazzarini. E tutto questo ragionamento si applica bene anche ad aree come piazzale Carducci". Per questo "chiediamo che l’amministrazione intervenga con il posizionamento di telecamere e tecnologie per prevenire ed individuare dei crimini. Chiediamo inoltre la presenza sia in centro che nelle altre zone del comune del vigile di quartiere".

ali.mu.