L’allevamento degli ’Agripunk’ spiegato nelle pagine di un libro

Domani dalle ore 17 allo Spazio Popolare Anna Campbell a Villa Fastiggi a Pesaro verrà presentato il libro "L’unico allevamento accettabile è quello chiuso" del rifugio degli animali Agripunk.

L’ Associazione Agripunk è un rifugio e spazio sociale creato dalla riconversione di un ex allevamento intensivo.

"Siamo un gruppo nato con lo scopo di far chiudere un allevamento intensivo di tacchini - spiega l’associazione -. Dopo esserci riusciti, ci siamo mobilitati per impedirne la riapertura. Per trasformare il tutto in rifugio autogestito per animali, umani e non, ed in uno spazio sociale dove organizzare eventi di autofinanziamento (pranzi, cene, concerti) ma anche per creare momenti di condivisione e confronto con movimenti, collettivi. Nostro scopo è dare soccorso ad animali al di là di qualsiasi definizione prestabilita e dar loro la possibilità di vivere come meglio scelgono di farlo e bonificare l’area". Si parlerà dunque anche di ambiente e di natura e di come certe situazioni possono creare disagi. Gli ultimi episodi di inondazioni ne sono un esempio tangibile. Durante l’incontro verrà presentato il libro "L’unico allevamento accettabile è quello chiuso". Dopo il dibattito si terminerà con una cena vegana ad offerta. Il ricavato andrà a sostenere l’attività dell’associazione Agripunk.

Ecco il programma: alle 17 incontro con Agripunk e presentazione del libro "L’unico allevamento accettabile è quello chiuso".

Alle 19 Apericena preparata e offerta dalla cucina vegana dello Spazio Popolare. Uno spazio molto sensibile anche alla tragedia che sta colpendo l’Emilia Romagna e che quindi sta raccogliendo generi alimentari e aiuti umanitari di ogni tipo per gli alluvionati. Lo Spazio è sempre sensibile verso chi ha bisogno di sostegno in ogni sua forma.

Per informazioni o prenotazione chiamare Giuseppina al 339 775 8409.

b.t.