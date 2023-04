"L’alloro di Dante" a Borgo Pace

Gli alunni della pluriclasse 4° e 5° guidati dall’insegnante Alice Antoniucci, hanno ricevuto a Ravenna " l’Alloro di Dante". Infatti hanno partecipato alla prima edizione di un concorso nazionale di poesia dedicato al sommo poeta volto ad omaggiare i giovanissimi scrittori visti come ’figli’di Dante. I bambini dovevano scrivere una poesia sulla pace. Hanno partecipato più di settemila alunni con un totale di millecinquecento poesie. La pluriclasse di Borgo Pace, chiamata per la premiazione a Ravenna in qualità di finalista, è andata molto vicina al podio, piazzandosi al settimo posto e guadagnandosi una menzione di merito grazie ad una poesia collettiva in cui la pace viene vista sotto i tanti suoi aspetti, tutti sapientemente "personificati" nello stile poetico. Si parla di pace come tolleranza, come libertà e come diritto. Un ottimo risultato che arricchisce e stimola i bambini alla scrittura, all’arte poetica e alla creatività.

am.pi