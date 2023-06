L’alluvione si fa sentire: bagni vietati alla foce del Genica

Bagni vietati in un tratto della spiaggia di Baia Flaminia, quella prossima alla foce del Foglia, e in un tratto a Levante dopo il Genica, quei trenta metri a sud della foce. Il divieto è scattato ieri dopo che l’Arpam – Servizio Laboratorio Regionale Multisito di Pesaro – ha comunicato all’amministrazione comunale il superamento del valore limite previsto dalla normativa di riferimento per il parametro microbiologico “Escherichia coli”. Le acque interessate dal divieto temporaneo sono quelle comprese alle particelle IT01104104407; IT011041044008 a Baia Flaminia e IT011041044016 di lato al Genica. L’assessore Maria Conti nell’invitare bagnanti e bagnini e a rispettare l’ordinanza però invita a non drammatizzare: "Domani mattina, 9 giugno (oggi per chi legge) – dice l’assessore Conti – verranno rifatte le analisi. Confidiamo che lo sforamento dei valori si dimostri di brevissima durata". Va ricordato che l’ordinanza rimarrà in vigore finché i parametri non rientreranno nei limiti di legge. "È probabile i tempi siano brevi vista la riconducibilità della variazione dei valori alle piogge che hanno interessato il territorio in questi ultimi giorni – conclude Conti –. I controlli dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche proseguiranno, con costanza".

s.v.r.