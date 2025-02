L’Alma va a morire ma la curva non molla: "Non sosteniamo altro che l’aquila granata"

Domenica scorsa a Matelica è iniziata la lenta agonia dell’Alma Juventus Fano che la porterà tra qualche settimana all’esclusione dal campionato di Eccellenza. Se la squadra non si presenterà né contro il Montefano Calcio, domenica prossima in casa a Fermignano, e poi neppure a Tolentino nella trasferta contro il Tolentino 1919, alla gara successiva sarà automaticamente estromessa dal campionato. La classifica generale verrà riformulata senza più il nome dell’Alma. A pagarne le dirette conseguenze saranno in primo luogo i giocatori granata tesserati, i quali molto probabilmente non riusciranno più a giocare sino al termine della stagione. In secondo luogo a soffrirne saranno tutti quei tifosi che sono rimasti attaccati ai colori e al simbolo dell’aquila. È del resto impensabile, ora che l’Alma non scenderà più in campo, che i gruppi organizzati, Panthers ‘77 e Ultras Fano in testa, possano rivolgere gli occhi altrove, vale a dire verso il Fano Calcio. "Ognuno è libero di seguire chi vuole – dicono i tifosi dei Panthers – e noi lasciamo questa libertà, ma come gruppo siamo compatti nel non seguire il Fano Calcio di oggi. Se, come pare ormai certo, l’Alma verrà radiata speriamo che in estate si costituisca una nuova società che acquisti nome e logo della radiata".

Anche gli Ultras avrebbero deciso di non sostenere una squadra diversa dall’Alma, come ha sottolineato Francesco Baldarelli, uno dei "capi" storici del gruppo. Massima libertà di scelta per i simpatizzanti del Club Forza Alma che non trattiene nessuno dal fare il tifo per chi si vuole. La Fano calcistica appare dunque divisa tra chi sostiene che non si sia fatto tutto il necessario per salvare un simbolo che appartiene alla storia, non solo sportiva, della città della Fortuna e chi realisticamente ha ritenuto che non ci fossero le condizioni, preferendo ripartire da zero. Difficile pensare che in breve tempo si trovi una comunione di intenti tra i nostalgici che sperano sempre in un miracolo finché la società non viene cancellata e coloro che sostengono un nuovo progetto ispirato dall’Amministrazione comunale e messo in pratica dal Consorzio Fano Sport. Per adesso le strade sembrano essere parallele e assai poco convergenti, più avanti, forse quando la situazione potrà essere più chiara, non è da escludere che si possa tornare a tifare per un’unica squadra che magari porti il nome di Fano Alma Juventus.

sil. cla.