"L’alternativa alle 4 ruote serve"

"Io credo che su viale Trieste debba essere potenziata una viabilità alternativa a quella delle auto, anche più sostenibile ed adatta ai nostri tempi – dice Sabina Cardinali, titolare dei bagni Tino, rappresentante dei balneari per la Cna -. Un modo diverso per fare turismo, utilizzando maggiormente la Bicipolitana o i servizi navetta per andare in spiaggia. Importantissimo anche riqualificare l’area del viale più vicino al Porto, evitando che la ciclabile si tronchi praticamente all’altezza di Viale Napoli. E’ chiaro che se una persona ha problemi di mobilità per arrivare in spiaggia gli debba essere garantito l’accesso in auto, ma in generale è necessario educare la cittadinanza ad una mobilità più sostenibile, utilizzando anche mezzi alternativi come la bicicletta, se una persona abita a pochi chilometri di distanza dal mare".