L’Alto Medioevo con Valeria Mariotti

L’Alto Medioevo: un periodo storico finora pressoché sconosciuto a un pubblico non specialistico, sovente trascurato dai programmi scolastici e pertanto lontano dal sentire comune, spesso definito "dark ages", "secoli bui" dalla storiografia anglosassone, è negli ultimi anni protagonista, in Europa e in particolare in Italia, di una sorta di rinascita;complice l’affermazione del metodo di scavo stratigrafico, si sono infatti affermate le fonti archeologiche che hanno rivoluzionato le conoscenze sulla fine del mondo antico, o meglio della sua trasformazione. Ed è proprio “La trasformazione del mondo antico“ il titolo scelto per designare il Ciclo di Conversazioni archeologiche che l’archeologa Valeria Mariotti terrà in collaborazione conEnte Olivieri a Palazzo Ciacchi, sede Confindustria di Pesaro e Urbino, oggi e poi martedì 12 alle ore 18. Nel corso dell’incontro odierno si parlerà di Culti e misteri da pagani a cristiani.

L’ingresso è libero e gratuito fino esaurimento posti.

l. d.