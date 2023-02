L’alto Montefeltro sogna di crescere nelle MotoGp grazie al Gruppo Epta

L’alto Montefeltro vola in MotoGp grazie al Gruppo Epta. Infatti dopo il sodalizio nato nel 2022 tra Modula Case System e Gresini Racing quest’anno arriva il palcoscenico delle grandi occasioni: l’azienda con sede Piandimeleto, leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di box da tetto, portabici, accessori per auto e soluzioni per il viaggio, sarà a bordo del progetto MotoGp capitanato da Nadia Padovani Gresini.

Nel 2023, con un accordo triennale, Modula Case System entra nella classe regina, dove acquisirà visibilità sulle Desmosedici e sulle tute dei piloti Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, oltre che all’interno dei box, nell’area hospitality e sui veicoli tecnici.

"Arrivare nella classe regina del campionato mondiale MotoGP rappresenta un grande punto di partenza per Modula Case System. E farlo – spiega Massimo Brugnettini, ceo di Modula Case System – dando continuità al progetto Gresini Racing aumenterà senza dubbio il valore della nostra azienda e la sua identità. Per questo, l’importante partnership nata nel 2022 proseguirà anche nel 2023 e nei successivi anni. La collaborazione farà crescere ulteriormente il marchio Modula Case System nei propri settori di mercato, ed eleverà la visibilità del brand a livello internazionale. Siamo quindi molto soddisfatti di confermare questo sodalizio tra noi e la Gresini Racing, una realtà che ben ci rappresenta e che ci lega in tutti i suoi valori: passione per la qualità, spirito di famiglia ed italianità. Proprio con il concetto “Made in Italy“ la stagione 2023 di Modula Case System e Gresini Racing prenderà il via che, forte della presenza di Ducati, ci auspichiamo sia ricca di successi e soddisfazioni".

"Sono estremamente felice di annunciare il proseguo della collaborazione con Modula Case System – prosegue il direttore commerciale e marketing di Gresini Racing, Carlo Merlini –. Non si tratta di una semplice estensione della durata, il trasferimento della sponsorship al progetto Gresini Racing in classe MotoGp in qualche modo dimostra che in questo 2022, primo anno di collaborazione tra le nostre aziende, la Gresini Racing è riuscita a guadagnare la fiducia del Gruppo Epta e a spingere la sponsorship verso il nostro progetto nella premier class. Nei recenti test di Valencia Alex ha dimostrato ottimo feeling con la Ducati e Diggia ha fatto lo step di crescita che aspettavamo. Il 2023 ci offre prospettive entusiasmanti e la possibilità di ricambiare il supporto che Modula Case System e la famiglia Brugnettini ci hanno accordato".

fra. pier.