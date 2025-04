L’altra Pasqua a Gabicce. Si gioca, si pedala, si balla

Durante le vacanze pasquali Gabicce Mare aprirà le porte agli sportivi. Da venerdì fino al lunedì dell’Angelo si terrà allo stadio Magi l’undicesima edizione del torneo Regins Pasqua Football club, organizzato da Ssd Seo 365 e dall’Asd Gabicce Gradara calcio. Saranno oltre 150 le squadre provenienti da tutta Italia che, venerdì alle 18 prenderanno parte alla sfilata di presentazione del torneo che segnerà il fischio di inizio di quattro giorni di sport e divertimento. Il torneo nazionale sarà dedicato ai calciatori del settore giovanile e coinvolgerà più di 6mila persone tra atleti, allenatori, dirigenti e accompagnatori. Da sabato fino al 25 aprile i protagonisti saranno invece i ciclisti.

A partire dalle 9 da viale della Vittoria prenderà il via la 43esima Settimana cicloturistica internazionale, organizzata dal Gruppo albergatori multiservizi, che si snoderà lungo numerosi itinerari alla scoperta dell’entroterra marchigiano. Oltre agli appuntamenti con lo sport, non mancheranno anche le iniziative di carattere culturale. Sabato alle 17, negli spazi del Mississippi, lo scrittore Andrea Castagnini presenterà il suo nuovo romanzo ‘Le Nostre Strade. Le storie della tribù anni Ottanta dei ragazzi del Columbus’, racconto dedicato – spiega l’autore – "a quell’insieme di ragazzi e ragazze fricchettoni" che sulle strade delle province italiane "vagavano per ascoltare e ballare musica afro-funk nelle discoteche iconiche di quel genere". Storie di un’epoca che verrà rivissuta anche alla discoteca Baia Imperiale, dove la domenica di Pasqua si terrà il raduno Afro.

Sempre in tema musicale, le festività pasquali a Gabicce propongono due appuntamenti all’aperto: sabato, alle 16, in piazza Valbruna a Gabicce Monte, andrà in scena il dj set ‘Jim Nights Easter Edition’, con Caffè Riviera. Line-up: Memoryman Aka Uovo, Jack Scavino & Sam David, Nightlovers, domenica 20 alle 18.30 l’appuntamento scenderà invece a Gabicce Mare, in piazza Matteotti, con il dj set ‘Saluti da Gabicce. Golden Hour’ con dj Gale.

Per quanto riguarda i riti pasquali, nella serata di venerdì santo non mancherà il tradizionale appuntamento con la suggestiva Via Crucis pasquale lungo la spiaggia (partenza dal faro di Gabicce alle 20.45), una testimonianza di fede solitamente molto partecipata, organizzata da don Mario, il parroco di Ponte Tavollo e di Gabicce Mare. Proseguirà invece fino al 26 aprile al Mississippi, (tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, ingresso libero) la mostra Festival dei Sensi, un viaggio attraverso il mondo dell’arte contemporanea, organizzato dal comune di Gabicce Mare e da Spazio Espositivo Experience, Emozioni e Arte, curato dalla storica e critica d’arte, allieva di Vittorio Sgarbi, Leonarda Zappulla.

Beatrice Grasselli