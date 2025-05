‘L’altra verità’ con Mario Mori e De Donno

I due club urbinati di Lions e Rotary insieme per un pomeriggio all’insegna di cultura e legalità. I due sodalizi organizzeranno venerdì alle ore 18 un incontro con gli ex ufficiali del ROS Mario Mori e Giuseppe De Donno, che presenteranno il loro volume ‘L’altra verità’ (ed. Piemme). L’evento, a ingresso libero, si terrà nella sala degli Incisori del Collegio Raffaello.

Conoscere la verità su quanto accade intorno a noi è un desiderio di tutti, ma per qualcuno il desiderio di conoscere diventa un’esigenza imprescindibile. È il caso di Mori e De Donno, per i quali la ricerca della verità è stata ed è una professione che prende le forme di una missione. Già ufficiali del ROS (Raggruppamento Operativo Speciale con competenza sulla criminalità organizzata e sul terrorismo) in un periodo caratterizzato da stragi efferate a cavallo degli anni ‘90 e imputate alla Mafia, hanno vissuto in prima persona il travaglio di una faticosa ricerca della verità, in un alternarsi di successi, colpi di scena, sospetti più o meno velati.

Riconosciuta ufficialmente e completamente la correttezza del loro operare con una sentenza della Corte di Cassazione del 2023, Mori e De Donno sostengono con forza la tesi che non tutto è stato chiarito di quell’epoca travagliata, sinteticamente etichettata come periodo della trattativa stato-mafia, e che la completa verità debba ancora venire alla luce. Di tutto ciò si parla nel libero che verrà presentato.

"L’evento è patrocinato dal Comune di Urbino – spiegano i presidenti dei due club Silvano Severini e Giacomo Alessandroni – e oltre agli autori sarà presente a moderare Daniele Prioli, CEO di Geocom Italia. Sarà un’occasione importante per riflettere sui temi di attualità, legalità e impegno civile attraverso la testimonianza diretta di due protagonisti della recente storia italiana. Il pomeriggio è aperto a tutta la cittadinanza".

g. v.