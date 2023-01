"L’altruismo fatto impresa: Matteo e Fabio per i Cappuccini"

Ancora echi sull’apertura della chiesa dei Cappuccini in occasione della messa della vigilia di Natale grazie ai lavori da parte dell’impresa Mercolini Matteo & Torelli Fabio. Al riguardo interviene la capogruppo di maggioranza del Pd in consiglio comunale, Anna Maria Mattioli, nonché, dalla nascita, parrocchiana dei Cappuccini: "Matteo e Fabio impersonano la generosità e l’altruismo fatto impresa. Sempre con il sorriso, operativi e attenti alla gestione aziendale che da tanti anni condividono nel settore edile, tanto da meritarsi la riconoscenza cittadina di ditta seria e competente. Il 9 novembre scorso, quando da parrocchiani abbiamo assistito all’inagibilità della chiesa del Cappuccini da parte dei vigili del fuoco, subito ci siamo impegnati a risolvere il dramma per la comunità di esser stata privata del luogo principe di tutte le funzioni religiose, soprattutto in vista delle festività natalizie".

"La forza e determinazione di Matteo e Fabio hanno superato ogni ostacolo burocratico e sfidando tempo e meteo hanno deciso di salire sulle piattaforme aeree e in prima linea hanno messo in sicurezza i torrini pericolanti della chiesa di San Francesco d’Assisi (Cappuccini) in tempo utile per poter celebrare la santa messa di Natale. Un’azione che ha subito suscitato il caloroso ringraziamento di tutti i parrocchiani e il plauso del Sindaco e dell’assessore Frenquellucci ai quali mi sono stretta per dare tutto il mio sostegno a nome del gruppo di maggioranza che guido. Azioni di fede, altruismo e volontà di donare il proprio tempo e finanze al prossimo meritano encomi pubblici e con gioia il 27 dicembre Matteo Mercolini, Fabio Torelli e tutta l’impresa composta di giovani operai che hanno collaborato con loro, hanno ricevuto il pubblico e meritatissimo riconoscimento dalle mani del Sindaco, simbolicamente a nome di tutta la città".

l. d.