L’amante di Renyemme? E’ la musica

Renata Mattioli, in arte Renyemme, cantante e autrice di testi musicali di Terre Roveresce, torna a far parlare di sé con un suo nuovo inedito intitolato “L’amante Mia“. A pochi mesi di distanza dall’uscita del suo primo videoclip “La mia vita“, Renyemme propone un brano pop dove descrive la musica come una sorta di amante con la quale convive tutti i giorni e per la quale, darebbe tutta se stessa. La carriera artistica di Renata inizia quand’è piccola.

A quindici anni arrivano le sue prime esibizioni live come cantate solista e poco più avanti intraprende un percorso formativo con importanti maestri di canto del panorama marchigiano. Grazie alla preparazione artistica, iniziano anche le collaborazioni con più formazioni musicali che spaziano in vari generi, senza ovviamente tralasciare il suo estro per la scrittura. A giugno 2022 esce il primo inedito intitolato “La mia Vita“, un testo raffiorato dal cassetto dei ricordi, finalmente impugnato e trasformato in canzone, un sogno che diventa realtà. Anche per il secondo brano, che è già disponibile in tutte le piattaforme digitali (Spotify, Amazon, iTunes, YouTube…) la cantante ha affidato il lavoro al musicista, compositore e produttore Lucio Morelli di Castelleone di Suasa, titolare dello studio di registrazione GarageStudio Lm e consulente e co-pruduttore dell’etichetta discografica trentina RosGroup del maestro Rossono Eleuteri.

A breve uscirà il video clip del pezzo, realizzato dai fratelli Luca e Mattia Marchionni del “Tp Consulting Studio“ di Colli al Metauro. Le riprese per il video, in parte sono state girate domenica scorsa all’auditorium “Santa Caterina“ di Orciano, grazie alla collaborazione della Pro Loco. A tali riprese hanno partecipato Luca Del Giudice in qualità di ballerino, accompagnato dalla giovanissima Sofia Neri; Giulia Morelli; Claudio Fiorentino; Lucio Morelli; Victtoria Dias e altri artisti ed amici dell’associazione musicale “SpringBoard Project“. Per conoscere la data d’uscita del videoclip, non resta che collegarsi alla pagina Facebook dell’artista Renyemme.

Sandro Franceschetti